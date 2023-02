– Dobó István karaktere megkerülhetetlen Eger történelmében, emlékét számos intézmény, civil egyesület, brand őrzi. Az utóbbi években egyre több alkalommal személyesítik meg őt élő történelmi, színházi vagy amatőr színjátszó produkciók során, fontos szereplője a Végvári Vigasságoknak is. Ezért szeretnénk most megkeresni azt a személyt, aki Dobó István hiteles megformálója lehet a jövőben. A kiválasztás folyamatát több szinten is nyilvánossá tesszük. Egyrészt szeretnénk teret adni azoknak, akik alkalmasnak érzik magukat, akik szívesen vállalnák ezt a megmérettetést, másrészt bevonjuk a nagyközönséget is – hívta fel a figyelmet Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő.

– Nem könnyű Dobó Istvánt játszani, alakjának megformáláshoz számos adottságra, képességre, készségre van szükség. Jogos elvárás, hogy rendelkezzen azokkal a tálentumokkal, amelyek hitelessé teszik alakítását, ugyanakkor feleljen meg bizonyos szakmai elvárásoknak, megrendelői kívánságoknak is. A tökéletes „Dobó István” megtalálásában együttműködik majd a város és a Dobó István Vármúzeum, de a döntési folyamatban helyet kap majd egy közönségszavazás is, ahol minden egri elmondhatja a véleményét, ő kit tartana alkalmasnak a feladatra. A végső döntést a zsűri hozza majd meg – részletezte.