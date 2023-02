A Vladár Autósiskola egy oktatója, Barta Róbert elmondta: nehéz is a helyzettel mit kezdeni, hiszen nincs szabályozva az e-rolleres közlekedés.

– Onnan tudnánk megközelíteni, hogy a járművek közlekedhetnek úton, de ezt az eszközt nem minősítették járműnek. A járdán sincs helye, leginkább a kerékpárúton képzelném el. Át kell mindent gondolni, hiszen méretéhez képest nagy a haladási sebessége, érzékelhetősége sem megfelelő, így nem veszélytelen – részletezte.

Azt is hozzátette, sok veszélyforrást hordoz magában, sokkal kisebb a kereke, mint a többi járműnek, így egy apró úthibán is megdöccenhet, és használója baleset áldozata lehet. A videóban szereplő személyen bukósisak sem volt, azt is viselni kellene az e-rolleren az oktató szerint.

Több olvasónk jelezte, hogy egyes rollerezők a járdán közlekednek igen gyorsan, s több gyalogost kis híján elütötték, miután viszonylag zajtalanul suhannak. Ért már baleset e-rollerezőt Egerben, tavasszal a Cifrakapu úton gázoltak el fiatalt, aki súlyosan megsérült.