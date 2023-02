Nem tartom magam amolyan „régen minden jobb volt”-féle vaskalaposnak. Sőt, ahogy öregszem, egyre toleránsabb vagyok a fiatalsággal, ha másért nem, mert a múltba révedve hajlamos vagyok felfedezni egykori önmagamban a lázadót is, noha vannak jelenségek, amiket soha nem voltam képes megérteni. Ilyen például az apás szülés.

Nyilván nem utasítom el, tessék-lássék elfogadom az érveket is, amelyek mellette szólnak – pedig némelyik számomra eléggé a hajánál fogva előcibáltnak tűnik –, de nem, én akkor sem és most sem. Nemrég, amikor az egyik régi ismerősömmel szóba került a téma, megjegyeztem, hogy – bár a mi időnkben fel sem merülhetett – adott esetben nem éltem volna a lehetőséggel. A feleségem szerint őt kifejezetten idegesítette volna, ha ott téblábolok a szülőszobában, sürgetve, hogy haladjunk már, hadd tudjam végre, fiú lett vagy lány. De azért sem lett volna jó, mert nem bírom a szenvedést, a másokét sem, továbbá a női testrészeket illetően is vannak illúzióim, amiket úgy őrzök, mint valami kincset.

Persze, ha a huszonéves önmagamat látom, azt aligha mertem volna kijelenteni, hogy szülővé válásom idején a kórház közelébe sem megyek. Mert ha – mondjuk – akadt volna egy jó kocsma a környéken, minden szempontból megfeleltem volna az akkoriban általánosnak mondható apaszerepnek. Nos, akadt. És lám, így is felnőttek a gyerekek szeretetben, kölcsönös hiány­érzet nélkül.