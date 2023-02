Az utóbbi években egyre nagyobb feladatként hárul a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaira a sérült madarak mentésében. Évről-évre egyre több bejelentés érkezik hozzájuk bajba jutott védett madarakról, amelyeket a befogás után minden esetben igyekeznek meggyógyítani, felerősíteni, majd visszaengedni a természetbe.

Felmerül azonban néhány kérdés, amely ilyenkor mindig foglalkoztatja a nemzeti park munkatársait és a bejelentőket egyaránt.

Az elengedést követően vajon életképes lesz-e az adott madár?

Tud-e majd megfelelő módon vadászni, táplálékot szerezni?

Bár egészségesnek tűnik, de nem érte-e mégis valamilyen szemmel nem látható hátrány?

Egyáltalán van-e értelme megmenteni a sérült madarakat?

Ehhez a problémakörhöz kapcsolódó érdekes információhoz jutott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, amelyet honlapjukon is közzé tettek.

A tavaly nyáron Gyöngyösön megmentett vándorsólyom fiókával kapcsolatban tudtak meg érdekes dolgokat. A pár egy túlságosan kisméretű költőhelyen nevelte három fiókáját, amelyeknek így nem volt elég helyük a szárnyaikat próbálgatni és megizmosodni. Ebből fakadóan csak egy fióka tudott kirepülni, egy másik elpusztult, míg a harmadikat rossz kondícióban találták meg a földre pottyanva. Ez utóbbi fiókát a nemzeti park őrszolgálata begyűjtötte, majd szakértő madármentő kollégájuk megvizsgálta.

Igen gyenge kondíciója miatt nagy fejtörést okozott kitalálni, hogy mi is lenne a legjobb ennek a madárnak. Neveljék fel a mentőhelyükön, ahol bár biztosan nem esik baja, cserébe a szülők nem tudnak átadni neki bizonyos tanult viselkedésformákat? Vagy juttassák vissza a költőhelyre, ahol – bár kockázatosabb a túlélése, de – a szülőktől természetes módon sajátíthatja el a vadászatot, és a családi kötelékek is megmaradnak? Végül úgy döntöttek, hogy egy gyors egynapos „hízókúra” után visszaviszik a madarat a költőhelyre. Mint nemrégiben kiderült, ez jó döntés volt! A múlt hét folyamán ugyanis információt kaptak róla, hogy a madár kirepült, és minden bizonnyal teljesen életképes is volt, ugyanis túlélte az egész telet.

Honnan tudják mindezt? A mentett madarakat, a lehetőségekhez mérten, igyekeznek minél pontosabban nyomon követni. Különösen igaz ez a ritka, fokozottan védett fajokra, mint például a vándorsólyom. Így a szóban forgó példány esetében is az elengedést megelőzte a gyűrűzés. A madár ornitológiai jelölőgyűrűt kapott, valamint egy távcsővel messziről leolvasható színesgyűrűt is.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Madárgyűrűzési Központjához érkezett bejelentés a múlt héten, miszerint a gyűrűje alapján azonosították is a madarat. Szomorú hír, hogy elpusztulva találták meg a hatvani vasútállomáson. Az MME munkatársai ezt követően a helyszínen megvizsgálták a tetemet, és megállapították, hogy súlyos áramütést szenvedett a madár, ez okozta az elhullását.

Bár a vándorsólyom fióka pusztulása sajnálatos eset, mégis fontos információkhoz juttatott az eset. Egyrészt ez a történet is felhívja a figyelmet arra, hogy az áramütés még mindig jelentős veszélyforrás sok-sok védett madárfajra nézve. Másrészt adatot kaptuk arról, hogy a madár mentésekor megfelelően jártunk el, hiszen sikeresen kirepült a fióka. A gyűrűzést követően 247 nap múltán a költőhelytől 22 km távolságra pusztult el, ennyi ideig csak egy erős, vadászni jól tudó madár maradhatott életben. Továbbá ez egy újabb pozitív visszacsatolás ahhoz, hogy a madármentések valóban fontosak lehetnek, és a mentett madarak gyűrűzésének szükségessége ugyancsak bebizonyosodott.