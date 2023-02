Nagy Anita könyvtáros számolt be portálunknak a terveikről.

A Hevestéka könyvtárellátási szolgáltató rendszerén belül a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár negyedévente egy könyvtári program megvalósítását támogatja Bükkszenterzsébeten is.

– A programkérések összeállításánál most is igyekeztem a település teljes lakosságának igényét figyelembe venni. Erre az évre az óvodások, az iskolások és az idősek otthonának tagjai számára választottam ki egy-egy programot. Az első negyedévben Mesekunyhót tartunk az iskolásoknak, akik megismerkedhetnek a magyar és más népek házakhoz, kunyhókhoz kapcsolódó meséikkel. Ezt követően a Galagonya Bábszínház látogat el a könyvtárunkba, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt bemutassák a meseirodalom gyöngyszemeit. A társulat saját tervezésű és készítésű bábjai már több kiállításon is szerepeltek, s nagyon várjuk, hogy mi is láthassuk őket – mondta el a Heolnak Nagy Anita.

Ősszel az óvodások hallgathatnak meséket például a láthatatlanná tevő köpönyegről, a hétmérföldes csizmáról és az aranyat tüsszentő szamárról. A Tündérfogó Varázsmesék program részeként pedig a meséken túl közös játékkészítésben is részt vehetnek majd a kicsik.

– Ezután az idősek otthonának lakóit várjuk egy közös kovászkalandra, melynek részeként megtanulhatnak kenyeret sütni az érdeklődők. Szó lesz kenyérrel kapcsolatos hagyományokról, történetekről, s a kovászkészítés rejtelmeibe is beavatjuk a résztvevőket – jegyezte meg a könyvtáros.

(Kiemelt képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)