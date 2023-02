Nemcsak a tanulók életkörülményeit sikerült javítani, hanem támogatták egy nevelői szoba kialakítását is. A régi épületrészeket is megújították, ahol tetőcsere, teljes világítás és fűtés-korszerűsítés, valamint a tantermek burkolatának cseréje is megtörtént. A régebbi termekben is modern bútorok teszik szebbé a környezetet, okostáblák segítik a hatékony, minőségi oktatást.

Az avatón dr. Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg az intézményt, s jelen volt Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is, szavai szerint az elmúlt tíz évben végzett nevelői munka meghozta a hatását, és volt értelme ennek az időszaknak.

Bódor Istvánné hozzátette, mintha csak ma lett volna 2013. szeptember elseje, amikor érsek atya, dr. Ternyák Csaba ott járt náluk, és átvette az Egri főegyházmegye fenntartásába az akkori Újtelepi Katolikus Általános ­Iskolát.

Úgy gondolom, ez volt az első mérföldkő. Az azóta eltelt tíz év alatt megannyi változás történt iskolánk életében. Ez a nap egy újabb csodálatos mérföldkő volt, mert két intézményben is befejeződött a építkezés, hiszen nemcsak a hevesi iskola, hanem a boconádi óvoda új épületét is átadtuk

– tette hozzá.

Boconádon kétcsoportos, új óvodát avattak. Ez a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében elnyert 490 millió forintos támogatásból valósulhatott meg.

A teljesen új építésű óvodában két csoportszobát, tornaszobát, nevelői helyiséget, melegítőkonyhát, fejlesztőt alakítottak ki. Mindezt minden olyan eszközzel felszerelve, amik a gyermekek mindennapjait otthonossá teszik. A boconádi Liliomkert Katolikus Óvodát 42 gyermek vette birtokba még idén januárjában.