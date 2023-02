Szombaton gyűltek össze Detk legavatottabb csülökpörkölt készítői a faluház udvarán, hogy jelmezbe öltözve összemérjék szakácstudásukat az immár hagyományossá vált főzőversenyen. A négy legbátrabb csapatot nem riasztotta el a délelőtti eső sem, és tízkor hozzáláthattak a finomság elkészítéséhez. Dr. Vona-Túri Diána alpolgármester foglalta össze dióhéjban portálunknak a detki jelmezes csülökpörkölt főző verseny történetét.

– Kezdetben úgy indult, hogy farsangi megmérettetés lesz. A legelső alkalom egy szökőévben volt, ezért február 29-én rendeztük a főzőversenyt. A sikeres fogadtatás okán rendezzük évente azóta is. Igaz, a dátum csak négyévente lehet azonos a legelsővel, de a csülök, mint alapanyag, állandó. Csapatonként három kilogramm csülköt egyébként évente az önkormányzat biztosít a főzéshez minden csapatnak. Fontos szabály, hogy csak gázzal lehet fűteni a bográcsokat. Az első három helyezett díjazásban részesült idén is: az önkormányzattól 20 ezer, 15- és 10 ezer forintos ajándékutalványt kaptak, amelyeket a kápolnai Autós vendéglőben válthatnak be. A legötletesebb jelmezben megjelenőket pedig egy különdíjjal jutalmaztuk. Az önkormányzat csapata is indult volna, azonban a főszakácsunk, Dér Tibor Tamás betegsége miatt visszaléptünk, de én már menet közben megbántam, hogy kimaradtunk a vidám főzőcskéből – foglalta össze dr. Vona-Túri Diána.