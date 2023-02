Az előadáson Greguss Sándor beszélt megismerkedésükről, házasságukról és arról is, milyen központi szerepet játszik életükben a hit és az ima. Elmondta, korán kel és egy órán keresztül imádkozik, ha nem teszi, rossz napja van. Esténként családi ima van, ami nem csak fohászból áll, hanem elmondják egymásnak, milyen napjuk volt. Ezáltal őszinte családdá váltak, lassanként mindenkiből előjön, mi bántja, és eljutnak maguktól a megoldásig a gyerekek is. Megfogadják azt is, másnap kivel tesznek jót, és volt egy szokásuk is, miszerint egy üvegbe fekete kavicsot dobnak, ha rossz történik velük és fehéret, ha jó. Egy év alatt eltűntek a fekete kavicsok. Greguss Sándor beszélt arról is, hogy mi a normális ember, szerinte felül kell emelkedni az előírt formákon, ezen kívül szükség van erős családra.

Dr. Fodor Réka elmondta, 21 éve élnek házasságban, ezen időszakban voltak holtpontok kapcsolatukban, sőt, kataklizmák is. A hosszú házasság titka, hogy ilyen esetekben sosem szabad azonban abbahagyni, a kapcsolat továbblendül magától és imával, a döntéshez való hűséggel.

Amikor eldöntöttem, hogy feleségül megyek, nem azt döntöttem el, hogy addig szól, amíg jó lesz. Szabad döntés volt, s most is naponta szabadon dönthetek arról, hogy kitartok, vagy feladom, de innentől ez a szabadság

– fogalmazott dr. Fodor Réka.

Greguss Sándor elmesélte, öt éve éltek együtt, amikor Réka fehér ruhás esküvőt szeretett volna. Elmentek a Sziklatemplomba, de saját plébániájukhoz irányították őket. Az ottani idős pap egy év felkészítést javasolt, ezalatt tértek meg. Mindazonáltal ő nem javasolja senkinek a próbaházasságot. Ők akkor tisztasági fogadalmat is tettek, ami érdekes volt. Dr. Fodor Réka szerint nekik az együttélésre az volt a mentségük, hogy nem voltak hívők, ha valaki nem ismeri a Bibliát, nem tudja, hogy bűnt követ el.

A doktornőt kérdeztük a házasságok hétéves ciklusairól is, amelyek szerinte is léteznek. Akkor éltek át kríziseket, amikor nem tudták egymást elfogadni, vagy egymást hibáztatták egy kudarc miatt. Ők is kerültek ilyenbe svájci frank hitelük miatt, amely párosult azzal az időszakkal, amikor férjének nem voltak filmes munkái. Elképesztő stresszben éltek, házuk elvesztésétől féltek, ha nem tudják eladni, az ingatlanpiac pedig állt. Akkor férjét kezdte el hibáztatni, aki semmiről nem tehetett. A szeretetük szerencsére erősebb volt, Isten megsegítette őket. Szerinte, ha valaki folyamatosan meg tud újulni hitben, az nagy szerencse. Érdemes visszamenni az alapokhoz, visszaemlékezni, mit fogadtak meg, s összekapaszkodni, kézen fogva végigcsinálni. Mindig akkor siklottak ki, amikor nem voltak egységben.

Kitiltottuk a szótárból a hibát és a bajt. A bajjal nem tudunk mit kezdeni, a probléma megoldásra vár, a hibát nem is értjük, nincs hibás nálunk

– mondta Greguss Sándor.

Mindketten egyetértettek abban, hogy a példamutatás a legfontosabb. Dr. Fodor Réka szerint, ha nem kérdezik az embert, nagyon nehéz nem tanácsot adni, de lehet érdemes kibírni főleg azért, mert ha nem kérdeznek, valószínűleg meg sem fogadják. Ha valaki példamutatóan él, akkor a krízisbe kerülő ismerősök tanácsot fognak kérni. Nekik egyébként a Csókay-házaspár a példaképük, akikkel jó barátságban vannak. Dr. Fodor Réka megjegyezte, senkit nem beszélnek rá válásra. A nem szentségi házasság más, de nekik kell kérni, kérdezni.

Greguss Sándor szerint az afrikai misszió összekovácsolta őket, azelőtt sokat rivalizáltak, a közös szervezés, tervezés, előadás, pénzkoldulás, könyvírás szorosan összefűzi őket. Ha nem lennének házastársak, párjuk féltékeny lenne, annyi időt töltenek egymással és a gyerekeinkkel, hiszen őket is bevonják.