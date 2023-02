Nemcsak a világ dicsősége múlik el, hanem a vasútállomásoké is. Ki gondolta volna ezt akár húsz esztendővel ezelőtt, a régebbi időkről nem is szólva…? A vasútállomás – mesélhetem a fiaimnak is, az unokáimnak viszont talán meg sem említem majd, úgysem hinnék el – több volt, mint egy épület, egy peron és néhány sínpár.

A vasútállomás intézmény volt, társasági létünk központja, éhes gyomrunk istápja, porzó vesénk infúziója, fedél a fejünk fölé, forróság a mínuszokban, ünnep a karácsonyainkban. Kemény padja derékalj a véget érni nem akaró éjszakákon. Vajon lesz olyan ma született gyermek, aki a felét is elhinné…?

Nézem a hatvani szocreál építményt, vármegyénk bástyáját, és eszembe jut a resti illata a kávéspohárban kihozott féldecivel – volt valaha oly torz világ is, amikor kilenc óráig tiltva volt a reggeli pálinkamérés –, eszembe jut a zakatoló automata a száraz szendvicseivel, az újságosstand alá gurult bélás. Mára megszépült a tasli, amit az őrs türelmetlen rendőre suhintott az arcomra, mert sunyin lapult zsebemben az igazolványom, s elsőre nem találtam. Megszépül a lány is, akivel a vonatmenesztő térfelvigyázó előtt váltottam az első csókot, ami aztán évekig kitartott. Még a kalapácsos embereket is név szerint ismertem: Alex, Csákány, Szemes, Darling, cimborám volt mind – a mennyország vonatkerekeit kopogtatják rég. A vasútállomás kiürült, de nem enged felejteni.