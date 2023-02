– Ezért is vettük örömmel, hogy az irodaátadón képviseltették magukat a DK-hoz nem tartozó ellenzéki szereplők is. Vasárnap a választókerületi szervezetünket az a megtiszteltetés érte, hogy Nagy Tibor, a Momentum helyi szervezetének egyik alapítója és korábbi elnökségi tagja, csatlakozott hozzánk. A Fidesz 2010-es győzelme óta megalkuvást nem ismerve küzd a NER rendszerének lebontásáért, a tavalyi kampányban mindent feláldozva az utolsó pillanatig velünk volt. Mi ezt sose felejtettük el neki. Eddig nem sikerült megtalálnia azt a mozgalmat, amelyben eredményesen és tisztességesen, megalkuvásoktól mentesen tudja folytatni ezt a harcot. Biztosak vagyunk benne, hogy nálunk otthonra lel, és nem kell feladnia az elveit sem - írták portálunkhoz eljuttatott levelükben.

- Tegnap (vasárnap) Tibor is egyetértett Gyurcsány Ferenc mondataival, amely Egerben is nagyon aktuális. Valaki vagy a Fidesszel van, vagy ellene. Nincs harmadik út, nincs „igen, de”. Aki Egerben azt mondja, hogy a város érdekében kell egyezkedni fideszes potentátokkal, vagy a sugalmazásukra nyíltan támogat elfogadhatatlan ügyeket, vagy rehabilitál régi fideszes vezetőket, akik kárt okoztak Egernek, az leengedett fegyverekkel indul a harcmezőre. Vagy ami még rosszabb, egyéni érdekek mentén kompromittálja magát, és kollaborál a rendszerrel, amely megnyomorította a hazát, a társadalmat és Egert is. És az sem fogadható el, hogy aki az ellenzéki polgárok szavazatával akar nyerni, megtagadja ennek a közösségnek a képviseletét, és kiszakítja magát belőle. Hiszen az ellenzéki városvezetőknek meg kell védeni a várat a fideszesekkel szemben, nem pedig kapitulálni előttük azt hangoztatva, hogy ez Eger érdeke. Ez a Fidesz érdeke. Ez Dobó városa, mi harcolunk – olvasható közleményükben.

Mint írták, a Demokratikus Koalíció ezután is folytatja harcát a Fidesz ellen, hiszen ez szolgálja az ellenzéki közösség érdekét.