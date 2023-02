Egerben a megyei kardiológiai osztály két részre tagolódik, biztosítják a fekvő- és a járóbeteg-ellátást, s folyamatosan azon vannak, hogy mindent megtegyenek a betegekért, tudtuk meg dr. Szilágyi Attilától, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosától.

– Az utóbbi hónapokban és jelenleg is kiemelt figyelmet szentelünk a járóbeteg-ellátás szervezésének, eközben két fontos irányt tartunk folyamatosan szem előtt. Egyrészt próbáljuk a beutalási rendet átszervezni, ennek a legfontosabb célja, hogy lehetővé tegyük, kellően gyorsan és rendezett körülmények között vizsgálhassuk meg a betegeket. Másrészt az általános kardiológiai szakrendelés mellett kialakítottunk a kardiológián belül specializált szakrendeléseket. Ennek első hírnöke a kardiológiai rehabilitáció és a peacemaker-gondozás volt, a legfrissebb pedig a szívelégtelenség ambulancia – ismertette dr. Szilágyi Attila, aki kifejtette, nagyon fontosnak tartják, hogy a szívbetegeik megtalálják a visszautat az életük normális kerékvágásába, ezért igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy segítsék őket ebben, tudatosítva, hogy a szívbetegségükkel is élhetnek teljes életet.

Ennek a legfontosabb vonatkozása a kardiológiai rehabilitáció, s a szívelégtelenség ambulancia is ezt a célt szolgálja. Éppen ezért az egri kardiológián nem csak egyszerű orvos-beteg találkozások vannak – magyarázta az osztályvezető főorvos –, hanem egy egész csapat dolgozik a betegekkel. A csapatnak szakasszisztensek, dietetikus és pszichológus is tagjai a gyógytornász mellett, aki a hagyományos gyógytorna tevékenységeken túl a rekreációra is hangsúlyt fektet, s azért, hogy színesebbé tegye a kezeléseket, szóba került az asztalitenisz is.

– Összességében, kívülről nézve, úgy tűnhet, hogy az ambulancián talán bonyolultabbá vált az előjegyzési struktúra, de jelenleg is és a jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt egyre tisztábban kommunikáljuk, hogy hogyan is működik a rendszer, közben pedig kérjük a betegeink és a háziorvos kollégák megértő együttműködését, ugyanis a látszólagos bonyolultság a betegeinkért van, azt segíti, hogy mindenki személyre szabottan tudjon időpontot kapni, és a betegségének legmegfelelőbb terápiát kaphassa – adott ismertetést portálunknak dr. Szilágyi Attila, aki arról is beszélt, hogy a jövőben újabb eszközök, műszerek érkezése várható az osztályra. Ez érinti majd a járóbeteg-ellátást is. Emellett a jövőben tovább bővül majd az elvégezhető vizsgálatok repertoárja – például a szívultrahang és a terheléses vizsgálatokat kombináló berendezéssel, s tartós Holter EKG-monitorral –, illetve a jelenlegi eszközpark egy részét is újabbra cserélik.

A kórházban van egy pingpongasztal, a betegeknek lehetőségük van egymással játszani. S bár ez remek szórakozás, nem csak játékról van szó, komoly fizikai tevékenységet jelent ez a fajta mozgás.

Ottjártunkkor épp tartott egy meccs. Tóth Zoltán, az egyik játékos portálunkkal megosztotta, hogy dr. Szilágyi Attila főorvos kezeli, s szóba került vele, hogy szeret pingpongozni, így a javaslatára most a kórházban is kipróbálhatja magát ezen a területen. Több beteg is van, akik élnek ezzel a lehetőséggel, s dr. Fetco Márk, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet kardiológiai osztályának rezidense is szívesen pingpongozik szabadidejében.

Marosvásárhelyen szerezte meg a diplomáját, és 2021 óta dolgozik az egri kórházban.

– Nagyon kedvesen fogadtak a kardiológia osztályon, rögtön látszott, hogy fiatalos, dinamikus és precíz csapatról van szó, akik tisztában vannak a napi aktualitásokkal, s a legjobb tudásuk szerint gyógyítják a betegeket. Emellett úgy gondolom, Eger családcentrikus város, jók itt a körülmények, ezek miatt döntöttem úgy, hogy itt szeretnék dolgozni – jegyezte meg dr. Fetco Márk, aki elmesélte, édesapja indíttatására kezdett el pingpongozni hétéves korában, ugyanis, mint mondta, a kortársaival nem túl sokat mozogtak. Akkoriban már hódítottak a számítógépes játékok, így jött a képbe az asztalitenisz. Megyei és országos bajnokságokon is részt vett, a marosvásárhelyi egyetemi csapattal országos második helyezést is elértek, s a mai napig, ha szabadideje engedi, szeret kikapcsolódásként pingpongozni az egri csapatban.

A betegeik számára is kiváló lehetőséget jelent a sportnak ezen formája, többektől hallották már, hogy szeretnek pingpongozni közülük, s az osztályon is többen vannak, akik szabadidejükben szívesen vesznek ütőt a kezükbe. Eleinte heti háromszor húsz perc testmozgást szoktak javasolni, de a lehetőségekhez mérten ezt lehet emelni, tette hozzá a rezidens.