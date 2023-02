Az internetet böngészve több olyan posztot, hozzászólást, és összeesküvés elméleteket olvashatunk, hogy a hagyományos lisztekbe tücsökből készült lisztet kevernek, és így allergiát is okozhat, s mindez teljesen titokban, az emberek tudta nélkül történik, a csomagolásokon fel nem tüntetve

Portálunk megkereste a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH), hogy kiderítsük, bármiféle jelölés nélkül tehetnek-e „tücsköt, bogarat” az élelmiszerekbe az előállítók.

Mint mondták, a hír ebben a formában semmiképp nem igaz, s hogy mindenkit megnyugtassanak, egy közleményt is kiadtak ebben a témában.

– A rovar alapú élelmiszerek úgynevezett új élelmiszernek minősülnek. E kategóriába soroljuk azokat az élelmiszereket, melyeknél nem igazolt, hogy 1997. május 15-ét megelőzően hagyományosan fogyasztották az Európai Unió (EU) területén. Az új élelmiszerek kizárólag szigorú ellenőrzés alapján, uniós szintű engedélyeztetést követően hozhatók forgalomba – ismertette a NÉBIH.

Jelenleg hat érvényes „rovaros engedély” van az EU-ban, köztük szerepel a házi tücsök is. Mint minden összetevőt, az engedélyezett rovarokat is kötelező jelölni az élelmiszerek csomagolásán, emellett – ahol releváns – az allergiás keresztreakcióra való kötelező utalásról is rendelkeznek, tették hozzá.

A termékek ellenőrzéséhez kapcsolatban a NÉBIH portálunknak elmondta, az általuk működtetett úgynevezett monitoring terv, vagyis Termékellenőrzési Terv szerint a hatóság rendszeresen vizsgálja a vonatkozó szabályoknak való megfelelést a meghatározott élelmiszerek, jelen esetben a rovartartalmú élelmiszerek esetében is.

Dr. Nagy István agrárminiszter a napokban bejelentette, hogy a vásárlók pontos tájékoztatása érdekében módosítja az élelmiszerek jelölési rendeletét az Agrárminisztérium, hogy a rovarfehérjéket tartalmazó termékek jól megkülönböztethetők és elkülöníthetők legyenek a boltok polcain. Az Európai Bizottság döntése alapján a házi tücsökkel már négy olyan rovarfajta van, amely a kereskedelmi forgalomban élelmiszerként, és élelmiszer-összetevőként jelenhet meg az Európai Unióban. Arra is kitért, hogy hazánk egyedüli tagállamként nem támogatta az EU-s döntést, ugyanis sem élelmiszer, sem pedig fehérjehiánytól nem kell tartanunk.

Az agrárminiszter továbbá hangsúlyozta, a közvélemény-kutatások is azt bizonyítják, hogy a magyar emberek nem akarnak rovarokat enni. A NÉBIH felmérése szerint ugyanis a fogyasztók kevesebb, mint öt százaléka fogyasztana szívesen rovarokból készült ételt, több mint 70 százalékuk pedig határozottan elzárkózik a lehetőségtől.

Megkérdeztük az Egri Malom Zrt. vezérigazgatóját, Előházi Irént, hogy mit gondol a tücsökliszttel kapcsolatos aggódó hangvételű kommentekről, s hogy előfordulhat-e, hogy Egerben belekeverjenek ilyesmit a lisztekbe.

– Bármennyire is idegen a magyar kultúrától ez a fajta „rovar-táplálék” fogyasztása, a tücsökliszt felhasználása sajnos mára már nem összeesküvés elmélet, hanem a gyakorlat, hiszen forgalmazható az Európai Unióban. Ugyanakkor azt fontos tudni, hogy a gyártáshoz engedély kell, a tücsökliszt felhasználást pedig a termék címkéjén fel kell tüntetni, és a gyártást, a felhasználást, valamint a fogyasztó részére adott termékcímkén az összetevők tájékoztatásra vonatkozó előírások betartását is ellenőrzik a hatóságok – közölte portálunkkal Előházi Irén.

Mint mondta, ahogy a múltra, úgy a jelenre és a jövőre vonatkozóan is kijelenti, hogy az Egri Malom a kenyérnekvaló előállításában a magyar hagyományokat és fogyasztói szokásokat követi.

– Ez azt jelenti, hogy az Egri Malom kizárólag Magyarországon termelt, magyar gazdától vásárolt megbízható, toxinmentes, jó minőségű malmi búzából őrli a lisztet. A „Vásárold és fogyaszd a hazait!” országos felhívás különösen jelentős most, amikor külföldi áruk rombolják le a termelő ipart, és károsíthatják az emberek egészségét. Az Egri Malomnál kizárt, hogy a jó malmi búzán kívül bármit is beletegyünk a lisztbe. Semmiféle adalékanyagot nem adunk hozzá, így tücsöklisztet sem, s mindig betartjuk az élelmiszerelőállításra vonatkozó előírásokat, emellett pedig az a legfontosabb, hogy a fogyasztók egészségét is szem előtt tartsuk. A termékeinket folyamatosan hatósági laborral ellenőriztetjük – ismertette Előházi Irén.