A szülőházam a falu szélén állt, akadálytalanul süvített be a portára a szél egész évben. A böjti szél különösen emlékezetes ma is, fogvicsorítva érkezett, heteken át nem csitult. Erejét fitogtatva tépte a fák ágait, kegyetlenül kicsípte az arcomat az utcán. Dühödten harapott bele a vastag hótakaróba, s mire megérkezett a húsvét, fel is falta a havat, az újjászületés fénye ragyogott mindenen.

A böjti szél újra eljött, hidege könnycseppeket csal a szemünkbe, ereje ágakat tör le, kukákat dönt fel, szétszórt szemetet repít a magasba, görget az úton, de havat nem talál. Talál viszont bőven olyan embert, aki – ahogy divatosan mondjuk – el van havazva. A kifejezést általában arra az állapotra használjuk, amikor valakinek túl sok munkája van, másra nem ér rá. Úgy érzem, az elmúlt három év eseményei – koronavírus-járvány, ukrajnai háború s az e kettő által gerjesztett világgazdasági válság – új jelentéstartalommal súlyosítják a felgyorsult világban egyébként is magunkra kényszerített, elhavazott nyomást. Sok embertől hallom, úgy érzi, magára maradt, kilátástalannak látja nemcsak a jövőt, de már a holnapot is, mert a lelkét letaszíthatatlan súlyként nyomják az utóbbi évek radikálisan megváltozott hétköznapjai.

Jókor süvít a böjti szél. A kikelet előtti nagytakarítást végzi a világban, de ha akarjuk, a lelkünkben is. Tovarepítheti aggodalmainkat, kishitűségünket. Hamarosan itt a tavasz, s akkor mindig újjászületik a világ.