– Úgy látjuk, hogy az egri polgármester és csapata által készített költségvetés nem más, mint egy bosszú-költségvetés. Bosszú azokon a területeken, intézményeken és cégeken, amelyek a polgármester számára nem szimpatikusak. Ha komolyan vennénk ezt a büdzsét, akkor ez súlyosan érintené egyebek között a kultúrát, a városi rendezvényeket és az idegenforgalmat, vagy éppen a sportot és a civileket. S ha valóban komolyan vennénk, azt is elmondhatnánk, hogy a Katona téri parkolóház az idén biztosan nem nyit újra, ugyanis erre egyáltalán nincs bérleti díj betervezve a költségvetésben – fejtette ki Oroján Sándor, majd tételesen sorra vette a költségvetés pontjait, megjegyezvén, hogy mire számíthatnánk, ha korrekció nélkül fogadnák el ezeket.

Először a színház soha nem látott alacsony forrásból kellene, hogy gazdálkodjon. Ugyan kibírná még nagyjából ősz elejééig, de új évadra nem lenne pénz. Az Egri Kulturális és Művészeti Központnál egyáltalán nem lenne forrás bérfejlesztésre, s gyakorlatilag programokra sem, esetleg csak minimális mértékben, ugyanis itt nagyjából ötven millió forint hiányzik a költségvetésből. Az Evatnál és a különböző cégeknél szintén százmilliós nagyságrendben hiányzik kiadási sor, egyebek között az önkormányzati ingatlanok felújítására, karbantartására vonatkozóan, sorolta.

Oroján Sándor arra is kitért, hogy ha komolyan vennék a költségvetést, azt is mondhatnák, hogy a polgármester gyakorlatilag megszüntetné az Egri Szimfonikus Zenekart, akiket eddig évente húsz millió forintos nagyságrendű összeggel támogattak, most pedig négymillió forint van tervezve erre. A civil szektort általában 17 millió forinttal támogatták, idén ez az összeg kereken nulla a polgármester tollából.

– A következő nagy terület, amin bosszút állna Eger polgármestere, az a sport, ugyanis az éves nagyjából 160 milliós támogatás helyett 20 milliót tervezett. Egri szemmel nézve a költségvetést nagyon fájó, hogy a tavalyi körülbelül 160 milliós közrendezvény támogatásból idénre csak 35-öt adna, ami azt jelentené, hogy nem lenne pénz sem Eger Adventre, sem Bikavér Napokra vagy Egri Csillag Weekendre és sok tucat más rendezvényre sem – részletezte a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Elmondta, tavaly 240 millió idegenforgalmi adót fizettek be a turisták. Tavaly az adó mértékét tíz százalékkal megemelték, ennek ellenére a polgármester azt mondta, maximum kétszáz millió forint idegenforgalmi adóbevétel lesz, ezek alapján úgy számol, hogy húsz százalékkal csökken a tavaly forgalom, de – mint arra Oroján Sándor kitért – remélik, ez nem így lesz.

– Megkérdeztük a gazdasági irodát, de nem volt rá válasz, hogy miért nem terveznek az egri könyvtárnak állami támogatást – tette hozzá Oroján Sándor. – Továbbá a bosszú-költségvetés részeként megszűnne a kutyabarát város program is, nem lenne az Eger Sikeréért Egyesületnek a Csillag sétányon kő elhelyezésére forrása, a sportmúzeum üzemeltetésére nem biztosítaná az eddigi évi négy-öt millió forintot. Ezek nyilván mind-mind olyan sorok, amelyeket korrigálni kell. Úgy látjuk, hogy nagyságrendileg bő egymilliárd forint az, amit mozgatnunk kell a költségvetésben, és amire szükség van a már említett területeken, hiszen Eger érdekét szolgálja, hogy ne zárjon be a sportmúzeum vagy az új évad hiányában a színház, és hogy legyenek turisták a városban. Tehát ezek érdekében tesszük meg csütörtökön a módosító javaslatainkat, és remélem, hogy szakmai mederben, higgadt hangnemben tudjuk ezeket megbeszélni.