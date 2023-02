Ezzel együtt néhány napja saját közösségi oldalán lakossági, szolgáltatói beszélgetős találkozó összehozását sürgeti tavaszra. Mint írja, 2019-ben már megpróbálták összehozni a Sarud lehetséges jövője iránt érdeklődőket, lakosokat, nyaralósokat, szolgálatokat, de nem lett pozitív kicsengése.

– Időközben megszűnt az önkormányzat idegenforgalmi bizottsága, átgyalogolt rajtunk két járvány és egy válság, téli vízszinten fogadtuk a fürdőzőket a nyáron, s az év végére szinte teljesen eltűntek a vendégek. Közben azonban pozitív folyamatok is elindultak a térségben és Sarudon is. Csak néhány példa, az Aktív Magyarország Központ kerékpárutat fejlesztett, nyaralóhajó-programot indított, szárazföldi és vízi kilátókat épített és tudatos marketingtevékenységgel fejlesztette a Tisza-tavat. Sarudon is megvalósult a strandfejlesztés, új partszakaszokat adott bérbe a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, új befektetők és pihenni vágyó ingatlantulajdonosok újítják fel a falu öreg házait, új turisztikai szolgáltatók mutatkoznak be Sarudon. S most újra itt a válság, aminek hatását és hosszát nem ismerjük. De leradíroz szinte minden eddigi eredményt – részletezte.