Köszöntőjében Benyovszky Péter igazgató felidézte, hogy a két évfordulóra egy éven keresztül emlékezett az iskola.

– Számos megható, lélekemelő, szép pillanatot élhettünk át, hála az ünnepségsorozatnak. Amikor azon töprengtem, mit is mondjak ma itt, mindig egy szó jutott az eszembe: a büszkeség. Jó ma itt állni, és emlékezni a Bottyán hatvan tanévére. Büszkeség tölt el, ha az iskola múltjára gondolok, benne az elmúlt tíz évre is. Büszke vagyok a kollégáimra, a nálunk végzettekre és a jelenlegi tanulóinkra is. Iskolánk jelene mélyen a Bottyán múltjában gyökerezik. Képviselt keresztény értékrendje, a jelenben érte végzett sok-sok kitartó munka igazi értékteremtő erő. Csak erre épülhet jövő – hangsúlyozta Benyovszky Péter.

Az est folyamán a résztvevők színes és színvonalas zenés, táncos, énekes gálaműsort láthattak a Bottyán diákjai és a meghívott vendégek előadásában.