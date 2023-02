Idén is jönnek, május 19-én érkeznek majd Egerbe az idén 120 éves születésnapját ünneplő legendás amerikai márka hazai és külföldi rajongói. Hankó Ákos, a Harley-Davidson Budapest tulajdonosa, a túra ötletgazdája és szervezője Egerben járt, ahol a város polgármesterével, Mirkóczki Ádámmal, alpolgármestereivel, Farkas Attilával és Minczér Gáborral, valamint az Open Road Tour fővédnökével, Knezsik Istvánnal, az Autós Nagykoalíció elnökével egyeztetett.

– Kellemes emlékeket őrzünk Egerről és Heves vármegyéről, nem véletlen, hogy idén is ebben a térségben túrázunk majd, és külön öröm, hogy Farkas Pál tájmérnök, ökológus, a Globalplant Garden kertészet tulajdonosa személyében egy helyi Harley Owner Group (HOG) tagunk, míg Kovács Attila fertálymester, a Top Auto Szerviz tulajdonosa és Minczér Gábor alpolgármester személyében két lelkes motorosunk és – remélhetőleg – leendő HOG tagunk is velünk lesz – magyarázta Hankó Ákos. Egeren kívül Hatvant, Mezőkövesdet, Szerencset, Miskolcot és Sárospatakot is érintő idei Open Road Tour hazatérés előtti utolsó állomása Kápolna lesz.