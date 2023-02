Éves jelzőrendszeri tanácskozáson foglalta össze az előző év tapasztalatait a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság. Az eseményen pénteken részt vettek az Egri Áldozatsegítő Központ és az Egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat képviselői is.

– Ez egy nagyon terhelt terület. A felnövekvő generációk védelme a cél, akik majd átveszik a helyünket a világban. Egy ideális világban teljes értékű, ép felnőttekké válnának mindannyian, sérülésektől mentesen, csakhogy ez nem egy ideális világ, s itt kezdődik az önök munkája – nyitotta meg e szavakkal a rendezvényt Minczér Gábor alpolgármester, majd az önkormányzat nevében megköszönte áldozatos munkájukat.

Perczéné Bocsi Orsolya, az igazgatóság vezetője kiemelte, ahhoz, hogy mai formájában működjön a gyermekjóléti igazgatóság, jó néhány év kellett, 2016 óta ugyanis folyamatos átfogó változáson megy keresztül a szervezet.

– Minden járásban központ létesült, és van szolgáltatási hely minden településen. Pilot programok készülnek, melyek meghatározzák a működésünket. Immár a fogyatékosságügyi tanácsadók is hozzánk tartoznak, tavaly óta mindössze két kolléga látja ezt el megyei szinten. Sajnos, a szakmánkban kevés a felsőfokú végzettségű utánpótlás, folyamatos a cserélődés. Ám akik maradnak, azok nagyon lelkesen végzik a feladatukat – mondta, majd megköszönte kollégái kitartását és erőt, hitet kívánt a munkájukhoz.

Az tavaly óta működő áldozatsegítő központ munkáját Kovács Zsuzsanna mutatta be. Ismertette, hogy a központ a jelzőrendszer tagja, s amellett, hogy a bűncselekmények áldozatainak és az áldozatok családtagjainak anyagi, valamint érzelmi segítséget nyújtanak, jogi tanácsadást is kérhetnek az áldozatok. Kiemelten figyelmet fordítanak a kapcsolati erőszakkal érintettekre, ugyanis ezen a téren nagyrészt rejtve maradnak a történtek. Létezik védett szállás, pszichológus is segít a traumák feldolgozásában. A kormány kiemelt célja, hogy néhány éven belül mind a 19 vármegyeszékhelyen működjön ilyen központ.

Lámorné Sásdi Adél egri gyermekjóléti felelős ismertette a szolgálat munkáját. Mint kifejtette, több oktatási és nevelési intézménnyel is egyeztetéseket folytattak az elmúlt évben, illetve utcai szociális munkát is végeztek. Igyekeznek a rendszer minden szereplőjének ismereteit folyamatosan bővíteni, például azzal kapcsolatban, hogyan tehetnek jelzéseket a pedagógusok, milyen problématípusokkal találkozhatnak, valamint melyek egy gyermek veszélyeztetettségének jelei.

– Célunk az együttműködés hatékonyságának növelése például a háziorvosokkal, a problémák helyi kezelése, illetve a jelzett hiányok megoldása. Továbbra is szükséges az intenzív kapcsolattartás és a szociális háló erősítése. Az ellátási területünkről tavaly 593 jelzés érkezett, ebből 297 a belvárosi 193 a felsővárosi szolgálathoz. Tavaly is a köznevelési intézmények tették a legtöbb jelzést. Azt fontos tudni, hogy az Egerben tanuló de más településen élő gyermekekkel kapcsolatos jelzéseket továbbítjuk az ottani kollégáknak – ismertette. Hozzátette, hogy egyre inkább áttevődik a hangsúly a tanulási problémákról az egyéb gondokra, egyre érzékenyebben az oktatási és nevelési intézmények a gyermekek más jellegű problémáira, egyre könnyebben felismerik azt. Látványosan emelkedett például az internetes zaklatások száma.

– Ugyanakkor a menekítések tárgyi és anyagi feltételeinek megteremtése megoldandó feladatunk. Az együttműködő szereplők megfogalmazták igényeiket azzal kapcsolatosan, hogyan működhetne jobban a rendszer. Egyrészt a folyamatos kapcsolattartást, szoros együttműködést igénylik, illetve az esetmegbeszéléseket, hiányolják a pszichológiai segítséget és a fejlesztőpedagógusokat. Az iskolák a szociális segítők rendszeres jelenlétét igénylik, illetve iránymutatást, segítséget a szülői kapcsolattartáshoz. Szintén hiányosságnak tartják, hogy nincsenek iskolapszichológusok, szerintük kellene egy gyermekház illetve átmeneti gondozást biztosító szolgáltatás. Az orvosok az együttműködés során igénylik, hogy részletesen tájékoztassák őket arról, egy-egy gyermekről miért kérnek adatot. Szerintük is szükség lenne gyermekpszichológusokra, mentálhigiénés szakemberekre, fejlesztőpedagógusra és elérhető pszichológiai rendszerre. A védőnők az együttműködést, illetve a kölcsönös tájékoztatást igénylik a konkrét esetekkel kapcsolatban – mondta.

A rendőrséggel is együttműködnek a gyermekjólétért felelős szakemberek, a hatóság visszajelzése szerint fontos, hogy a törvények és a szabályzók ne a gyermekek elmarasztalására fókuszáljanak, hanem minden esetben vizsgálják a szülő felelősségét. A tavalyi jelzések közül – nem részletezve, hogy áldozat vagy elkövető volt az illető – egyébként azok háromnegyede vonatkozott kiskorúra, s csupán a negyede nagykorúra. Az eseményen a RÉV szakemberei kiemelték, gyakori, hogy az elkövető – akár évekkel – korábban áldozat, valamilyen módon bántalmazott személy volt.