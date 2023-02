A tüzelőanyagok ára az elmúlt évben ugrásszerűen megemelkedett, nem kivétel ez alól a tűzifa sem. Már ősszel látható volt, hogy vannak, akik nem törvényes úton igyekeznek beszerezni a tűzre valót télire, portálunkon is beszámoltunk a Gyöngyösoroszinál lefülelt fatolvajokról, illetve a novaji falopási kísérletről.

Portálunk kérdésére Vígh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezető elmondta, hogy az erdészeti társaság működési területén több esetben is észlelték, hogy eltulajdonítják a fát, főként Ózd térségében.

– A korábbi kárhoz képest megközelítőleg másfélszeresére növekedett a falopás mértéke, amely a teljes területre vetítve közel 300 köbméter a tavalyi évben. Ennek csökkentésére több intézkedést tettünk: az erdészeti utakon telepített sorompóval zárjuk a területet, kamerás vagyonvédelmet alkalmazunk. A biztonsági szolgálat és az erdészeti szakszemélyzet járőrözése mellett együttműködünk a helyi rendőri és polgárőr szervezetekkel – részletezte Vígh Ilona.

Az eltulajdonítások számának emelkedését Dudás Béla, az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészetének vezetője is megerősítette.

– Korábban ez nem volt jellemző, elenyésző mértékű volt a lopás. Sajnos, most két alkalommal kisebb mennyiséget készletből, a felkészített méteres tűzifából elvittek. Ha a korábbi évek átlagát nézzük, akkor ez már emelkedés, de szerencsére nem számottevő mértékű – fogalmazott Dudás Béla.

Ferenczy Dániel, a mezőőrséget is irányító gyöngyösi városrendészet igazgatója úgy fogalmazott, hogy hallott már cifra történeteket fatolvajlással kapcsolatban, de az illetékességi területükön, a város önkormányzat területein nem észleltek eddig ilyet a kollégái.

– Folyamatos a járőrszolgálatunk bűnmegelőző jelleggel. Tettenérés esetén a kollégáim jogosultak helyszíni bírság kiszabására az ötvenezer forint alatti értékű eltulajdonítások esetében – közölte Ferenczy Dániel.

Szabó Mihály mezőőr szerint Feldebrőn is jelen van a probléma, de nem jelentős mértékben.

– Történtek esetek, volt példa falopásra, de még nem sok. Ez valószínűleg azért van így, mert eddig enyhe telünk volt. Egyedül nem tudok mindenhol ott lenni egyszerre, ezért mos kamerát helyeztünk el azon a területen, ahol lopás történt. Ez egy út melletti rész, amely könnyen megközelíthető, és gyorsan el is tud tűnni onnan az, aki tilosban jár – mondta Szabó Mihály.

Dr. Radácsné Reszegi Rita, az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának elnöke közelmúltban arról tájékoztatott, hogy folyamatosan képeznek ki lovas polgárőröket.

– A külterületek védelme fokozottan szükséges a rezsiköltségek jelentős növekedése óta, elsősorban az illegális fakitermelések miatt. A lovas polgárőrök nagy előnye az, hogy olyan helyeket tudunk megközelíteni, amit gépjárművel nem lehet, és ami szintén fontos, hogy hangtalanul tehetik ezt. Ezzel nő az esély az illegális cselekmények elkövetőinek tettenérésére – közölte dr. Radácsné Reszegi Rita.

Lovas polgárőrök szolgálnak Verpeléten is, rendszeresen járják a külterületeket, mondta Farkas Sándor polgármester.

– Településünk környékén az Egererdőnek vannak erdői, de nem jelentős méretben, és ott mostanában ott nem nagyon volt fakitermelés. Kisebb területű magánerdők is találhatók, de azokban a rendőség, a mezőőrség és a polgárőrség nem észlelt eddig lopást. Persze, csak most érkezett meg az igazi hideg, hogy ez mit hoz magával, még nem tudni. A szociális tűzifa ugyanis nem elég az egész évi fűtésre. Akik segítenek egy-egy gazdának az aktuális szőlőkivágásoknál, azok általában megkapják a kivágott tőkét, a támberendezés maradványait, ezzel is tüzelhetnek. Nagyobb mennyiségű falopásról nem tudunk eddig, de hallani róla, hogy van, ahol belepiszkálnak az erdőkbe – részletezte Fakas Sándor.

Szilvásvárad térségében nem jellemző a falopás, ez nem jelent problémát továbbra sem, tájékoztatott Szaniszló László polgármester. Ugyanígy nyilatkozott Pálosvörösmart térségéről Repa József, a helyi polgárőrség vezetője is. Mezőtárkány külterületén is legfeljebb rőzsegyűjtögetőket látni.

– A múltkor a Laskó-patak partján láttuk, hogy egy kiskocsival toltak gallyakat. Figyelmeztettük őket, hogy még ha lehullott, száraz gallyakat szednek össze is, akkor is lopásnak minősül a tettük. Abba is hagyták a szedést – mondta Nagy Géza, a mezőtárkányi polgárőrség vezetője.