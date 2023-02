Sajtótájékoztatót tartott Oroján Sándor frakcióvezető és a Fidesz-KDNP frakcióvezetői kedden.

– Hamarosan tárgyaljuk a költségvetést. Energia-veszélyhelyzet ide vagy oda, a költségvetés stabil lábakon áll. Ez köszönhető egyrészt az iparűzési adó növekedésnek, ami 560 millióval több mint amit prognosztizáltunk. Pénzmaradványok idén is lesznek, ez minden évben 1,5 2,5 milliárd forint között mozgott. Most várhatóan 2 milliárd forintot jelent ez a tétel, ezen felül pedig majd' egymilliárd forint állami támogatás is érkezett – kezdte Oroján Sándor frakcióvezető.

Kitért arra is, az építményadó emelése a gazdasági szektorban a 400 leggazdagabb vállalkozást érintette Egerben.

– Ez is jókora, 350 millió forintnyi többletbevételt jelent. A nagyvállalatok, multik, nagy üzletláncok fizetnek többet. Mindezek összesen a tavalyi nullás költségvetéshez képest 3,5-4 milliárd forint többletet jelentenek. Az energiaárak emelkedése részben elégeti ezt, olyan 2 milliárd forintot biztosan, de lesz még mihez nyúlni. Jól mutatja ezt az is, hogy a polgármester azt akarja, mondjunk le az építményadó növekedésről. Ha ezt meglépnénk, nagyjábol a fele lenne az egri adó annak, amit Miskolcon vagy Ózdon fizetnek. A leggazdagabbak itt feleannyit se adóznának, mint ott – emelte ki.

Elmondta, Székesfehérváron és Győrben egységesen jóval magasabb az ingatlanadó, mint Egerben.

– Fontos, hogy kiszámíthatóan cselekedjünk a válságban. A döntés, amit meghoztunk, helyes, hiszen nem a magánszemélyekre ró többletterhet. Sőt, javasoljuk, hogy idén június végével vezessünk ki a magánszemélyek építményadóját! Azt gondoljuk, hogy a családoknak kell segíteni a megélhetésben. Ez idén 120-150 millió forintos megtakarítást jelentene az egrieknek, jövőre pedig dupla ennyit. Segíteni kell azoknak is, akik az önkormányzati szektorból élnek. Nem jó, ha az önkormányzat jelentősen elmarad a béremelési gyakorlatoktól, mi javasoljuk azt is, hogy 20 százalékos bérnövekedést adjunk minden hivatali, önkormányzati dolgozónak. Kérjük a gazdasági irodát, hogy dolgozza ki ezt a tervezetet! – tette hozzá Oroján Sándor.