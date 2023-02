A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása tanácsa a hétfői ülésén egyhangú voksolással elfogadta a társulás 2023. évi költségvetését. A szavazás előtt Kovács Róbert, a gesztor-, azaz a gyöngyösi önkormányzat pénzügyi és költségvetési igazgatója a tervezet ismertetését azzal kezdte, hogy pénzügyi szempontból meglehetősen komoly kihívások elé néz a társulás.

– Mintegy 1,2 milliárd forintos költségvetési javaslatot terjesztettünk be a tanács elé, viszonylag szerény mértékű tartalékkal. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a tartalék a 2022. évi zárszámadás kapcsán változhat. Előzetes információink szerint erre van reális esély. Ennek egyrészt azért lehet jelentősége, mert a javaslat a korábbi évek nem túl pozitív üzenetével azonos módon, ebben az évben sem tartalmaz a társulási munkavállalók számára béren kívüli juttatást, azaz cafetériát. Ezt, reményeink szerint, a 2022. évi maradvány jóváhagyását követően terjesztjük be a tanács elé. Másrészt azért is fontos szerep juthat a maradványnak, mert ebben a javaslatban 162 millió forint az önkormányzati hozzájárulás összege. Ez az előző évihez képest nagyon komoly emelkedés. Ennek egyik oka a központi bérintézkedés, ami a minimálbér és a garantált illetmény legkisebb összegének jelentős növekedését eredményezte. Ez nyilván munkavállalói oldalról pozitív dolog, de a munkáltatóknál komoly kiadási többletet generál. Sajnos, egyelőre nincs információnk arra vonatkozóan, hogy a központi költségvetés tud-e, akar-e ehhez ellentételezést biztosítani a részünkre. A másik ok, ami miatt emelkedik az önkormányzati hozzájárulás összege, az energiaár-növekmény, amivel közületként is szembesülünk. Ez megint egy jelentős kiadási többlet. A harmadik tényezőt pedig azok az inflációs mutatók jelentik, amelyekkel a jelen pillanatban együtt kell élnünk. Ezek a dologi kiadásaink jelentős mértékű növekedését is jelentik. Nyilván, a feladatellátás szerkezetéből adódóan, a terhek többségét a gesztor- tehát a gyöngyösi önkormányzat viseli, de valamennyi társult tagönkormányzat számára valamilyen szintű növekményt jelenthet ez a három, együttes gazdasági tényező. Ez minden települési önkormányzatnak vélhetően több kiadást jelent majd, mint az elmúlt években – részletezte Kovács Róbert.

A pénzügyi igazgató arról is tájékoztatta a társulási tanácsot, a kistérség három tagtelepülésének önkormányzata nem tett eleget a társulás pénztárába történő befizetési kötelezettségének. Kovács Róbert hozzátette, a társulás minden rendelkezésékre álló eszközzel érvényesíteni fogja, hogy a tartozásaikat a az érintettek befizessék.