Jánosi Zoltán, a Momentum egri elnöke kiemelte, aki korábban véleményt nyilvánított az nem a belső nyomvonalat támogatta. Közölte, a Momentum segítséget ajánlott az a civileknek a népszavazási aláírásgyűjtéshez, így az után, hogy felveszik az íveket a Momentum egri irodájában hétköznaponként délelőtt 10 órától 18 óráig lehetőséget adnak az ívek aláírására a polgároknak, illetve egy pulttal a Dobó térre is kitelepülnek. szerinte a népszavazás azért is fontos, mert nem csak a külső és belső nyomvonalra kérdez rá, hanem az elkerülő szükségességére is illetve a nyugati elkerülő lehetőségére is. Kiemelte, úgy véli, hogy azoknak a pártoknak, amelyeknek van helyi szervezete, segítséget kellene nyújtani az aláírásgyűjtésben. Sőt, arról is beszélt, hogy egyfajta versenynek is felfoghatnák a politikai pártok, hogy kinek sikerül több aláírást gyűjtenie ehhez. A népszavazás pontos menetéről itt olvashatnak.