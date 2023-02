Új divat van terjedőben. Tavaly december óta alig akadt olyan hét, amikor ne adtunk volna arról hírt, hogy a Magyar Vöröskereszt Eger Területi Szervezete péntekenként ételosztást tervez. Ilyen alkalmakkor déltől száz adag gulyást vagy székelykáposztát osztanak ki a szervezet munkatársai, illetve önkéntese, a jó ügyet támogatók részvételével.

A szervezet koordinátora, Kosik Mária azt mondja, nagyon boldog, hogy egymást követik a felajánlások, mivel tapasztalataik szerint a száz adag étel mostanában pár perc alatt elfogy. Sokszor egy órával a kezdés előtt sorakoznak a várakozók, akiknek nagy segítség egy tányér meleg fogás.

Ez az ügy már rég nem a hajléktalanok megsegítéséről szól. A növekedő élelmiszerárak miatt egyre többen állnak sorba a kis nyugdíjból élők, a munkájukat elvesztők, az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe kerülők. December óta nyolc támogató jelentkezett, és további két szervezet is felajánlotta a jótékony célra szánt összeget. Az alkalmanként 75 ezer forintos támogatásból a szervezet rendeli meg egy megbízható, egri konyháról az ételt, amit forrón adagolnak ki.

Az a tapasztalat, hogy a népkonyhákon is napról napra több az igénylő. Bízom abban, hogy egyszer saját otthonában is mindenkinek jut tápláló étel az asztalára. Amíg nincs így, addig köszönet mindenkinek, aki együttérez a nehezebb helyzetben élő embertársaival, és tesz is értük.