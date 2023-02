Az egyetemen jelenleg 26-an vesznek részt duális képzésben, eddig összesen pedig 67-en nyertek felvételt ilyen képzésre. Míg a 2020/2021-es tanévben 12-en nyertek felvételt valamely duális szakra, a 2021/2022-es tanévben és az ideiben is 8-8-an kapták meg a lehetőséget, hogy dolgozhassanak és tanulhassanak is egyszerre. Két évvel ezelőtt kilencen, tavaly heten végezték el sikeresen a duális szakjukat, a most zárult félévben pedig hárman vehették át diplomájukat, tudtuk meg az intézménytől.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tájékoztatása szerint a duális képzéseikről a Felnőttképzési és Gyakorlatszervezési Osztály – a képzés minőségbiztosításához kapcsolódóan –, minden tanulmányi félév végén kérdőíves formában összegyűjti a képzésben érdekelt minden résztvevőtől (egyetemi tanszéki szakfelelős, partnerintézményi mentor, hallgató) a tapasztalatokat. Az oktatás és az üzemlátogatások terén való együttműködést kitűnőre és jóra értékelik a partnerszervezetek. A kutatási eredmények, a tudásmegosztás konferenciákon való együttműködés megítélése szintén kitűnő. Az élet változó igényeihez kapcsolódóan folyamatos teendő, hogy a képzés részét képező projekt témakörök aktuálisak, naprakészek legyenek, ezt a közös fejlesztési tevékenységet kitűnőre értékelik mind az egyetem érintett szakemberi, mind pedig a partnerszervezetek képviselői. Ugyanez állapítható meg a tantárgyi követelmények – curriculumok – közös fejlesztéséről is, mely kiegészül közös kutatási projektek megvalósításával is.