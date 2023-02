- Nekem a kastélyok a szívem csücske - közölte Szabó Zsolt Hatvan és térsége országgyűlési képviselője a közösségi oldalára feltöltött videójában. - Mert a múlt hagyta ránk értékként, nekünk kutya kötelességünk vigyázni rá.

A politikus részletezte a kastélyfelújításokat: tervezik a hevesvezekényi, tarnamérai kastély felújítását, az erdőteleki Buttler-kastély pályázatát most adták be, folyamatban a boconádi kastély, Hevesen két kastélyt már felújítottak, és egy harmadik is tervben van.