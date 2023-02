– A hidegen kívül más kihívások is akadtak bőven. Mivel a régióban kolera ütötte fel a fejét, úgy döntöttünk, hogy nem használjuk a továbbiakban a kútvizet, sem főzésre, sem mosogatásra, mindent az Isztambulból hozott vizes tartályokból kellett biztosítani. Azt is ki kellett tapasztalni, hogy az éjjeli mínuszok ellenére hogyan tartsuk melegen a gázpalackokat, amelyek első éjszaka máris megfagytak, ezzel is tovább nehezítve a főzési folyamatot – számolt be róla az önkéntes.

Kollégái és bajtársai Ferencet úgy jellemzik, mint aki mindig, minden helyzetben felismeri egy jó vicc lehetőségét, mindig vidám, és szinte sohasem veszíti el életkedvét. Az elmúlt napokban Törökországban nem csak kétkezi munkájával segítette az akció sikerességét, hanem állandó optimizmusával és humorérzékével is.