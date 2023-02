A Street Kitchen csapata ezúttal Kétútköz-Poroszlóra látogatott, hogy a „Felzabáltuk” rovatuk újabb epizódjához megkóstolják a Zöld Michelin-csillagos Graefl Major kínálatát.

– Kilenc éve találtunk Eger és a Tisza-tó között egy elhagyott, vadregényes területet, egy Csipkerózsika álmát alvó kastély-épülettel, melyet Graefl Andor 1906-ban építtetett. A legismertebb vendége a kastélynak VIII. Eduárd angol király volt, aki az 1930-as években egy hetet töltött itt a nászútjából – ismerteti a Street Kitchen videójában Szerencsés Györgyi tulajdonos, aki azt is elmondja, nagyon fontos volt számukra az értékmegóvás, hogy megmentsék a pusztulástól Magyarország egyetlen megmaradt szecessziós kastélyát. A biogazdálkodásra is nagy hangsúlyt fektetnek, nem csak saját maguk, hanem a hozzájuk érkező vendégek miatt is.

A videóban kuriózumként említik, hogy „null-kilométeresek”, vagyis minden, amit az étlapra tesznek, az ott helyben terem, így a kínálat gyakran változik, hiszen abból az alapanyagból kell kitalálniuk az ételt, ami az akkor épp adott. Soha nem gondolták volna, hogy a Michelin megtalálja őket, s zöld csillagot kapnak.

Igazodva a vágáshoz, a videó forgatásakor egyebek között rackajuhragut készítettek sült nudlival, mellette kínáltak kakast, valamint minilángost magyar tarka marha kolbásszal és friss salátával. A kamrájukban házi készítésű szörpök, befőttek sorakoznak, mindent felhasználnak, amit az erdő és a mező kínál számukra, s amit a biogazdaságban termesztenek, hangzik el a videóban. Abban arra ki kitérnek, a mai világban fontos, hogy megtaláljuk a gyöngyszemeket, az igazi értékeket, mint amilyen például a Graefl Major is.

A majorra nemrégiben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) is felfigyelt, s Heves Megye Innovatőre Díjban részesítették.

– A Graefl-élmény túlmutat a gasztronómiai történeten, az étkezés előtti kastélylátogatással, az állatokkal való találkozással, a gyökerekkel, fűszernövényekkel és napenergiával táplált zöldségekkel való kísérletezéssel – áll a HKIK indoklásában.