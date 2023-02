– Kezdeményezem, hogy a múlt év novemberében elfogadott az építményadóról szóló önkormányzati rendeletben foglalt adómérték emeléseket 2023. március 1-jétől állítsa vissza a közgyűlés a 2022. december 31-i állapot szerinti adómértékekre – írja az előterjesztésben Mirkóczki Ádám polgármester. – Bízom azon képviselők támogatásában is, akik novemberben igennel szavaztak az adóemelésre, hogy most az egri cégek és az egri dolgozók érdekében képesek lesznek a belátásra és hajlandóak lesznek – 2023. március 1. napjától – kijavítani, orvosolni a hibát, az előterjesztésem elfogadásával. Egyébként az emeléssel jött bevételnövekedést az év következő felében a Fidesz-KDNP képviselőinek korábbi szavai szerint arra is lehetne használni, hogy a magánszemélyeknek teljesen elengedjék az adónemet.