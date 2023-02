– Az időnek most óriási szerepe van, sajnos a friss adatok szerint már 11 ezer a halottak száma, s 60 ezer a sebesült. Megközelítőleg 6000 épület hever romokban, összesen 13 millió embert érint a földrengés. A magyar kormány segít, de mutassuk meg mi is itt Egerben és térségében, hogy a bajban összefogunk. Azt látom, hogy a térségben élők közül akinek módjában áll, az szeretne segíteni. A tavalyi háborús konfliktus kirobbanásakor és az adventi adománygyűjtéskor is láthattuk ezt – mondta dr. Pajtók Gábor.