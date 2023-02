Mindig újabb kérdések merülnek fel

A Kis Bocs egyesület elnöke elmondta, volt cukorbeteg, aki nem tudta, hol szerezhet be inzulint, mások az iránt érdeklődtek, hová járhatnának templomba, s olyan is akadt, aki ő maga is szeretett volna másoknak segíteni, így önkéntesnek jelentkezett. – Azt gondolhatnánk, ahogy telik az idő, egyre könnyebb a helyzetük, de az igazság az, hogy minél több időt töltenek hazánkban, annál több területen derül ki, hogy segítségre van szükségük, ezért is nagyon jó, hogy tovább folytatódhat a medimentor programunk, jegyezte meg az elnök.