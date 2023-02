Terpesen, Szajlán és Bükkszéken kedden délelőtt 9-től 12 óráig hálózati karbantartás miatt nem lesz áram. Erről a szolgáltató előzetesen is értesítette a lakosságot. A fenti ok miatt az orvosi rendelés is elmarad. Sürgős, életveszély esetén értesítendő a 30/5196313-as telefonszám, illetve a mentők 104 és a 112 segélyhívó számát kell hívni - tájékoztatnak a község közösségi oldalán.