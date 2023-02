– Az „Ön választ, mi segítünk” 12. fordulójában országosan több mint 1,9 millió zsetonnal szavaztak a Tesco vásárlói, a vállalat pedig összesen 42 millió forinttal támogat 173 nyertes projektet, külön is díjazva a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének kezdeményezését annak kreativitásáért és innovatív megközelítéséért. A szervezet egyedülálló szemléletformáló szabadulószobát alakít ki Egerben, ahol a feladatokban a tapintás, a hallás, a szaglás és a sötétben való tájékozódás mellett fontos szerepet kap az empátia, valamint az együttműködő készség is, hogy az érdeklődők egy rövid időre a vakok szemével láthassák a dolgokat. Programjuk fő célja, hogy az izgalmas szórakozás mellett a látássérültek hétköznapi nehézségeire is felhívják a figyelmet.

Heves vármegyében 6 pályázatra voksolhattak a vásárlók január 16. és február 12. között, a legtöbb zsetont a gyöngyösi Tesco hipermarket vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, így a Tesco támogatásának köszönhetően például a rohamosan terjedő cukorbetegségre figyelmet irányító közösségi programok, a fenntarthatóságot zászlójára tűző, hulladékanyagokat felhasználó kézműves udvar vagy madártanösvényt különböző generációk részvételével felújító kezdeményezés is megvalósulhat a régióban.