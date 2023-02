Varázslatra ébredni egy téli reggelen jó dolog. Csak annyi történik, hogy hajnalban, kikukucskálva az ablakon, mindenütt azt látod, hogy vastag hópaplan alatt alszik a táj. Látod a kéményekből szivárgó füstcsíkokat, s azt gondolod, de jó, hogy nem fáznak, akik ott élnek. Aztán csizmát húzol, csak úgy pizsamásan, és leosonsz a kertbe.

Még látod az éjszaka kóborló macska lábnyomait a hóban, együttérzően nézel a hóvirágokra, akiknek rendelt idejük van a nyílásra. Az meg épp most van. Végre előveheted a hólapátot, hogy a ház körül elkotord a havat. Bámészkodsz a februári havas reggelen és régi képek úsznak a gondolataidba. Nem is oly rég az ilyen reggeleken kipattant a család az ágyból, jó melegen felöltözött, és jókedvűen alkotott abból, amit a természet adott. Telente mi más lenne az inspiráció, mint a hó. Hóembert építettünk, megdobáltuk egymást a friss hóval, és sokat nevettünk. Mint a filmekben. Elnézem mostanában kedves szülők igyekezetét, mint szeretnék megadni a gyermekeiknek, az unokáiknak ugyanezt az élményt. Autóba ülnek és mennek-mennek, amíg egy olyan havas tájat nem találnak, ahol a szánkó, a síléc, a hóember értelmet nyer. Nálunk most épp havazik. Pontosabban havas eső esik, ami gyorsan elolvad. Az időjósok azt mondják, ebből napokon belül rendes hó lesz. Ablaktól ablakig járkálok, és reménykedem, hogy holnapra varázslatra ébredek.

Talán hóembert is építhetek, ha az égiek engedik.