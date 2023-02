A héten megint túlestünk egy jeles napon. Február 14-én a szerelmesek idén is megajándékozták párjukat, szerelmes üzenettel kedveskedtek neki. Ahogy olvasni ez alkalomról, a Valentin-nap vallási eredete világszerte, így Magyarországon is elhomályosult. Megmaradt a biznisz, és – bízom benne – a szerelem, a szeretet. „Méltó” ajándékok tömkelegét kínálták most is a webshopok, csak néhány „gyöngyszem” közülük: forintosíthattuk szerelmünk lángjának hőfokát emléktárgy-lebegtető keret szettjének, vagy hidrokultúrás dizájn váza, továbbá avokádóimádók zoknija, esetleg minimalista láthatatlan váza kreátor, sőt stresszoldó monitorportalanító hörcsög vásárlásával is.

Mi a feleségemmel nem szoktunk Valentin-napot tartani. Egyrészt, a hajdani megismerkedésünk napja majdnem megegyezik vele, elhomályosítva február 14-ét. Másrészt, életkorunknál fogva, mi a közelgő nőnap kizárólagosságán nőttünk fel fél évszázada. Mára, szerencsére, annak munkásmozgalmi eredete is elhomályosult. Viszont a webáruházak kínálatából máris rendelhetünk szívünk hölgyének emléktárgylebegtetőkeret-szettet, vagy hidrokultúrás dizájn vázát, továbbá avokádóimádók zokniját, s még sorolhatnám.

Most tükör által homályosan látunk, írja Pál apostol a Bibliában. Azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet, teszi hozzá az apostol. Én is ebben hiszek.