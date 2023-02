– Szeretem ezt a várost. A férjemmel alapítottunk itt néptánccsoportot, amiben több mint tíz évig táncoltunk, bejártuk a tagokkal a vármegyét. Évekig bölcsődevezető is voltam, most pedig a nyugdíjasklubot vezetem – tájékoztatta lapunkat Atkári Lajosné, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Füzesabonyi Szervezetének elnöke.

Öt éve vezeti az egyesületet, de már az alapítótagok között is ott volt, aktívan tevékenykedik a város életében, mindezek elismeréseként Atkári Lajosné Pro Urbe díjat kapott nemrégiben.

A füzesabonyi Civil Expót 2022-ben 11. alkalommal rendezte meg a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület, és több mint 40 kiállító vett részt rajta. A rendezvényen a Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Füzesabonyi Szervezetének asztala első helyezett lett a legszebben díszített sátor kategóriában. Évek óta részt vesznek az expón, s már korábban is kiemelkedtek a kiállítók sorából a régi idők hangulatát felidéző díszletükkel.

Másokra is gondolnak

Atkári Lajosné elmondta, fontosnak tartják, hogy segítsenek másokon, ezért rendszeresen részt vesznek a helyi adakozási akciókban, amiket a város szervez. A nyugdíjasklub tagjaival például ruhákat, élelmiszereket vagy játékokat gyűjtenek a rászorulóknak. Van, hogy néhány nyugdíjassal kabaréműsort tanulnak be, így szórakoztatják társaikat. Az intézményben, ahol a találkozóikat tartják, vannak napközbeni ellátásban részesülő idősek is, hozzájuk is át szoktak menni, hogy bemutassák a műsoraikat neki, s ezáltal jobb kedvre derítsék őket.

– Régi dolgokat szoktunk kiállítani, olyanokat, amelyek a gyerekkorunkra emlékeztetnek. A tagjaink is hoznak régi terítőket, falvédőket vagy épp vázákat, vasalókat, s sok ismerősünk is gyűjti számunkra ezeket a kincseket. Bútorokat, használati tárgyakat is igyekszünk bemutatni ilyenkor, s örömünkre szolgál, hogy ez sokak tetszését elnyerni, és hogy díjaztak is minket emiatt – jegyezte meg Atkári Lajosné.

A nyugdíjasklubjuknak 25 tagja van jelenleg. Nagyon aktív és összetartó közösségről van szó, havonta összegyűlnek Füzesabonyban, a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központban, emellett sokat kirándulnak, színházba járnak, és a helyi eseményeken is szívesen részt vesznek. Egyebek között megnézték már együtt a vizsolyi bibliát, a hollóházi porcelángyár kiállítását, és rendszeresen szerveznek közös főzéseket, a testvércsoportokkal is jó kapcsolatot ápolnak.

– Már nem is szólunk külön a tagjainknak, hiszen mindenki tudja, hogy minden hónap második hétfőjén találkozunk. Ilyenkor igazán jó hangulatban elbeszélgetünk egymással, emellett még szoktunk énekelni is, továbbá megünnepeljük a születés- és névnapokat. Az ünnepekre kis műsorral készülünk, most például a farsangi mulatság lesz a következő – fűzte hozzá az elnök.