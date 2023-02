Az első ilyen rendezvény 1997-ben volt, aztán 2019-ben kettőt is szerveztek tavasszal és ősszel, mivel a jól sikerült összejövetelek azt bizonyították, hogy igény van helyben a közös szórakozásra, s ezek az alkalmak a közösségi célok megvalósítását is segítik. Az elmúlt években – 2020-2021-2022 – sok ismert ok miatt elmaradt a helyiek kedvelt mulatsága, így idén sokan várták a huszonötödik bált. Mint azt megtudtuk, eredetileg a hetedik osztályosok balatoni nyaralását támogatták az első bál bevételéből, de olyan nagy volt az érdeklődés, sőt a bevétel is, hogy más dolgokat is meg tudtak valósítani belőle. A kezdetekkor az ötletgazdák Varga Sándorné és Török Sándorné voltak, akik megkeresték Lakatos István akkori polgármestert és Tarjányi Lászlóné jegyzőt, akik támogatásukról biztosították őket.

Emlékezetes év volt az 1998-as, amikor annyi pénz összejött, hogy egy 12 asztalos számítógépes labort tudtak berendezni belőle. Akkor ez még nagyon nagy dolognak számított.

Később komplett öltözőszekrény-rendszert vásároltak az iskola folyosójára. Sporteszközöket, sportruházatot, udvari játékokat és minden olyan eszközt meg tudtak rendelni, amire szüksége volt a helyi iskolának. A rákövetkező években már az óvodát, a bölcsődét is támogatták a bálozók, sőt az iskola komplett ablakcseréjéhez is jelentősen hozzájárultak a helyben működő Ruag Kft. nagyvonalú felajánlásának köszönhetően.

A mai napig a gyermekeknek szükséges dolgokat szerzik be a bevételekből. A mostani jelentős összegből egy mini KRESZ-parkot szeretnének megvalósítani, az óvodások és az iskolások részére, hogy idejekorán megtanuljanak biztonságosan közlekedni, mind gyalogosan, mind kerékpárral.

Ehhez már keresik azokat a jó mintákat, amelyeket más településeken már sikeresen megvalósítottak. Az idei cél a községben nevelkedő gyermekek biztonsága. B. K.