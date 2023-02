Elmondta, a projektet újra kellett tervezni kivitelezés és fenntarthatóság szempontjából is, hiszen egy műemlék épület korszerű felújítása nem egyszerű. A célja egyrészt, hogy Lenkey János honvéd tábornok szülőháza fennmaradjon, méltó és egyben korszerű emléket állítson az 1848-49-ben harcoló magyar huszárszázad kapitányának. A rendezvénytérként is funkcionáló épület kiváló helyszíne lesz rendhagyó történelem- és múzeumpedagógai órának, így a beruházás nem csak a helyieket, és az Egerbe látogató turistákat szolgálja majd, hanem az iskolás gyermekeket is, hiszen a felújított emlékház betekintést nyújt majd a tábornok életébe, közelebb hozva ezzel a történelmet a mai kor fiataljaihoz. Maga a felújítás 270 millió forintot emészt fel, ebből 40 millió forint restauráció. Arra is kitért, hogy a projekt teljes körű megvalósítása érdekében voltak projektek amelyeket el kellett engednie a városnak.

– A legnagyobb ilyen a Kossuth utca felújítása. A pénzügyminisztérium javasolta, hogy ezt a projektet felejtsük el, ugyanis nem valósulhatott volna meg az áhított, faltól falig történő beruházás. Mivel erre nem volt lehetőség, így a Lenkey ház felújítása mellett döntöttünk ebből a pénzből – mondta.

– A munkálatok a közbeszerzései eljárás lefolytatását követően várhatóan tavasszal kezdődnek és a tervek szerint az év végére be is fejeződnek – mondta Ringert Csaba a Dobó István Vármúzeum igazgatója. – A műemlék épület vízszigetelése, fa, fém, kő és díszítőfesték restaurációja is megvalósul. Az épület egy-egy eleme unikális, például a fa kapu és kő keret is igen komoly érték. Mivel a belső terek szűkösek, mindenképp hasznosítjuk az udvart is. A kollégák már dolgoznak a tárlat előkészítésén. Szintén a tér kihasználása érdekében nem csak fizikailag, de digitálisan is alakítjuk majd a kiállítást – részletezte. Elmondta, hogy készül egy kis teakonyha és vizesblokk is az épületben. Májusban már szeretnék, ha elindulna a beruházás, őszre pedig be is fejeződne. Emiatt lehetséges, hogy forgalomkorlátozások is lesznek a Kovács János utcában.

A sajtótájékoztatón jelen volt Lenkey János, a tábornok leszármazottja, aki javasolta, hogy a házba kerüljön be családfájuk is, melyről lassan teljes képet kap kutatása révén.