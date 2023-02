Január 31-én éjfélig kellett leadniuk vagyonnyilatkozataikat az országgyűlési képviselőknek. A bevallási rendszer tavaly változott, először az Európai Parlament által is alkalmazott típussal váltották le a korábbi magyart, ebből azonban semmi nem derült ki a képviselők vagyoni és jövedelmi helyzetéről. Később ezt visszavonták, de nem állították vissza a korábbi gyakorlatot, így most a képviselőknek a tavaly novemberi viszonyokról kellett számot adniuk, másrészt nem kellett tételesen bevallaniuk egyéb jövedelmüket, s nem is kellett megjelölniük azt az ingatlant, amelyben laknak.

Dömötör Csaba (Fidesz) képviselőként 1,316 millió forintot kapott, ehhez jött még államtitkári fizetése, amely az 1-5 milliós jövedelmi sávba tartozik, ténylegesen egyébként 1,974 millió forint. Vagyonnyilatkozata szerint három váci ingatlan tulajdonosa, egy 64 négyzetméteres lakásé, egy 177 négyzetméteres családi házé, ami tavaly készült el, illetve egy úté. Az első kettőnek felerészben, utóbbinak negyedrészben birtokosa. Autója egy Peugeot 5008. Bankszámlán már csak 2,5 milliót tartott, míg áprilisban még 4,9 milliója volt. Hitele az év elejéhez képest 20 millióval, áprilishoz képest 6,5 millió forinttal nőtt, 55 millió forintot tett ki.

Dudás Róbert (Jobbik) képviselői jövedelme 1,843 millió forint volt havonta. Egy mátraballai ingatlanról adott számot 650 négyzetméteres telken 100 négyzetméteres háza áll. Az áprilisi záró nyilatkozatához képest kikerült a bevallásból egy 1469 négyzetméteres telken álló ház. Egy Audi A6 kombija van továbbra is. Magyar Állampapírban ötmillió forintot tartott, áprilisban még több megtakarításról adott számot, akkor még emellett 2 millió forintja és 2500 eurója volt számlán, s volt lakás- és nyugdíj előtakarékossága is. A képviselősége mellett nem volt más jövedelmi forrása, egy alapítványban és egy egyesületben ingyen végez munkát.

Horváth László (Fidesz) képviselőként 1,58 millió forinthoz jut, emellett miniszteri biztos is, ami 0,5-1 millió forintos juttatással jár, ennek összege egyébként 520 ezer forint havonta. Ingatlanjai között 125 négyzetméteres egri házról, Kisfüzesen 1 hektáros szántóról, 1700 négyzetméteres telekről, valamint új szerzeményként egy 3522 négyzetméteres telken álló házról számolt be. Van egy 1190 négyzetméteres telke Brennbergbányán, két hektár szántója, legelője Sirokban. Autója egy VW Tiguan. Áprilishoz képest több mint 15 millió forinttal csökkent Magyar Állampapírban tartott pénze, ennek összege 22,7 millió forint volt novemberben. Tartozása pár hónap alatt 600 ezer forinttal 1,2 millióra csökkent. Gazdasági érdekeltsége a Qualitrade Kft.