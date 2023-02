Péntek

Eger 10 órától az egri Harlekin Bábszínház Körös-körül – Játékos geometriák kicsiknek című babaszínházi előadására a Bródy Sándor Könyvtár Böngészőjében várnak miden érdeklődőt. A babaszínház a legapróbbak számára jött létre először Norvégiában, majd ehhez a Művészet a legkisebbeknek programhoz csatlakozott sorban a világ számos bábszínháza, köztük a Harlekin Bábszínház is. Az előadás geometriai formákkal játszik. Két kis manó varázsolja elő a föld, a víz és az ég helyszíneit és segítenek benépesíteni azt állatokkal, fura lényekkel. Körös-körül játszanak a vizuális formák, körbejárják a világot, magát a körforgást jelenítik meg. A színészi előadásmód, a zenei megfogalmazás, a színek és a játék ritmusa figyel a kisgyerekek érzékenységére érzelmi-értelmi érettségére. A tiszta látványvilággal és énekhanggal kísért játék a legkisebbeket szólítja meg. A produkciót egytől négyéves korig ajánlják.

Nagyvisnyó Farsangi bált tartanak pénteken 16 és 19 óra között a kultúrházban. Táncolnak az általános iskolások, lesz jelmezverseny, fánkevő verseny, tombola, zene, tánc és büfé is. Várják tombolatárgy-nyeremények felajánlását február 15-ig az iskolában és a könyvtárban. Az est bevételét a nagyvisnyói általános iskolás tanulók további programjaira fordítják.

Egerszalók Berzsenyi Mariann műhelyvezető nyitja meg a Sokszínű kerámiák című kiállítást a St. Andrea Galériában 17 órakor. A Teleki Klára moderálásával zajló tárlatnyitón – a kiállításon 25 alkotó mutatkozik be – köszöntőt mond és borbemutatót tart ifj. Lőrincz György. A műsorban közreműködnek: Borbély Richard színművész, zeneszerző, a Madách Színház tagja Gávai Nancy jógaoktató, akrobatikus balett.

Felsőtárkány A Petőfi-emlékév alkalmából készült vándorkiállítás a helyi faluház elé látogat. Így 15 órától interaktív tárlat várja az érdeklődőket, akiket egy képzeletbeli utazásra hívnak: 1845-ben felszállhatnak a gyors­szekérre Petőfi mellé, hogy a költő a változó szerencse szekerén felidézze számukra múltjának meghatározó állomásait, és velük együtt fürkéssze jövőjét.

Gyöngyös 18 órától a Mátrai borvidék huszonöt borászatának közel száz bora mutatkozik be az 5Dudás Rendezvényteremben. Az érdeklődők farsangi hangulatban ízlelhetik meg a MyMátra termékeket és a térség újborait. Az élőzenét a Gonda Music Band szolgáltatja. Belépőjegyek elővételben a Fő téri Tourinform-irodában kaphatók, illetve a rendezvény idején a helyszínen.

Eger Maskara partit szerveznek 17 órától a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A jelmez elengedhetetlen, ugyanis keresik Eger legötletesebb farsangi maskaráját. A legjobbakat értékes nyereményekkel díjazzák. Lesz farsangi zenés bolondozás Tinával, bűvész show, kreatív sarok és sok más izgalmas lehetőség.

Felsőtárkány Ismét farsangi táncházat szervez a felsőtárkányi Faluházban. A rendezvények közreműködik az Egerszalóki Tekergő Zenekar. Mindenkit szeretettel várnak 17 órától.

Szombat

Parádsasvár Már fenik a borotvákat és fényesítik a tükröket a parádsasváriak, ugyanis szombaton rendezik meg a télűző Borotválós Asszonyfarsangot. A mulatságot fél 11-kor nyitják meg a Kristály térrel szemben lévő piac területén. A maskarás felvonulás 11 óra 30-kor indul, az érdeklődők menet közben auten­tikus módon bepillantást nyerhetnek a férfiüldözésbe, és természetesen nem maradhat el a muzsikaszó és a bolondozás sem. Igazi farsangi ételekkel is készülnek, természetesen lesz fánk, és meg lehet majd kóstolni a maskarások titkos receptje alapján készült legényfogó levest, valamint a boszorkányok fekete főzetét is, a tüzes hangulatot garantálja, hogy sárkányfűvel fűszerezett forró szőlőlé is szerepel a kínálatban.

Mátra Ismét megrendezik a hagyományos Kiss Péter-emléktúrát. A gyöngyösi Kiss Péter és Erőss Zsolt hegymászók 2013-ban, a Himalájában található Kancsendzönga megmászásakor tűntek el. A tragédia tizedik évfordulóján 57, valamint 37 és 20 kilométeres távokon lehet indulni. A túra rajt-, illetve célhelye Sástón, az Oxygen Adrenalin Parkban lesz. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a helyszínt tömegközlekedéssel Gyöngyösről menetrend szerinti autóbusszal lehet megközelíteni a Sástó buszmegállóig utazva. Innen ötszáz méterre lesz a rajt gyalogosan, erdei ösvényen, amelyet a túra napján jelölnek ki. Az esemény után az utolsó menetrend szerinti buszjárat Sástóról Gyöngyösre 21 óra 28 perckor indul.

Eger Báder Elemér, egri zongorista lép fel este 8-tól az Artisztban. Többek között Sinatra, Nat King Cole, Cserháti, Karády, vagy akár Balázs Fecó, Charlie, és még hosszú a lista, kinek majd dalai felszólalnak.

Vasárnap

Eger Városnéző séták indulnak Petőfi Sándor nyomában, a költő születésének 200. évfordulóját ünnepelve. Megemlékeznek arról is, hogy 1844. február 19-én Egerbe érkezett a költő. A magyar nyelvű vezetések az alábbi időpontokban indulnak: fél 11-től Jacobi Zsuzsa, fél 12-től Angyalné Dobos Virág, fél 1-től Badacsonyiné Bohus Gabriella idegenvezető kalauzolja az érdeklődőket. Akiket érdekelnek a séták, a Ziffer Sándor Galéria Kossuth Lajos utcai bejáratánál csatlakozhatnak a megadott időpontokban a szervezőkhöz. A jelképes részvételi díj magában foglalja a galéria megtekintését is.

Eger Az ország egyik legnagyobb, de mindenképpen a leghangulatosabb régiségvásárát rendezik meg a bazilika mögött, a buszpályaudvar mellett. Az árusok reggel hattól délután négyig kínálják portékáikat és várják a régi tárgyak, könyvek, lemezek iránt érdeklődőket.