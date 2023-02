Ahogy arról korábban beszámoltunk, a gyermekotthon lakói agresszívan koldulnak, szemetet dobálnak be az udvarokba, sőt volt, hogy kutyák orrán nyomták el a csikket, de egész falut rettegésben tartják.

Mint azt a képviselő a közösségi oldalán írta, a mónosbéli gyermekotthon kapcsán egyeztető megbeszélést kezdeményezett a polgármester asszony, a település testületi tagjai, intézményvezető asszony, és a fenntartó képviselőinek, szakembereinek részvételével.

– Nem fogok, mert nem lehet azonnali igazságot szolgáltatni a kérdésben, és mindenkit ugyanerre kérek tisztelettel. Rendkívül érzékeny helyzetről van szó, amit nem lehet, és nem szabad csak fekete-fehérként láttatni, további indulatokat szítva. Akik ismerik a gyermekotthon évtizedes történetét, pontosan tudják, hogy Mónosbél egy befogadó és elfogadó település, az itt élők sokszor vizsgáztak már jelesre emberségből. Akik ismerik a gyermekotthon lakóinak történetét, pontosan tudják, milyen szívszorító sorsokról, családjukból kitaszított, vagy veszélyből kiemelt gyermekekről beszélünk most - hívta fel a figyelmet Horváth László.

Hozzátette, ezeknek a gyermekeknek is joguk van a normális élet esélyéhez, ha a szüleik ezt nem teremtették meg nekik. A mónosbélieknek pedig joguk van a megszokott, békés és biztonságos életkörülményeikhez. Ez a két jogos igény került most szembe egymással, nem kis részben a kívülről és messziről rögtön megbélyegzők, a név nélkül bekiabálók, ítélkezők és általánosítók felelősségét sem elfeledve ebben.

– A mi feladatunk most az, hogy teljes szakmai megalapozottsággal tegyünk egy emberséges és gyors megoldási javaslatot, amivel jobbá tesszük a gyermekek élethelyzetét, mert ha az ő helyzetük javul, a település közhangulata, és a helyiek biztonságérzete is fog. Rendnek kell lennie! Azzal a javaslattal éltem Mónosbél képviselőtestülete felé, hogy amennyiben egyetértenek velem, hozzanak döntést a következőről: kezdeményezzünk egy átfogó szakmai vizsgálatot, melynek során szakértők azt is vizsgálják meg, hogy a település mérete, jellege, a környékbeli oktatási intézmények lehetőségei képessé teszik-e arra, hogy az intézmény ilyen létszámmal ellássa feladatát, azaz a gyermekek életesélyeinek növelését, fejlődésük és biztonságuk garantálását - adta hírül a közösségi oldalán.

Kiemelte, hogy emellett több szakmai intézkedésben is egyetértés alakult ki a résztvevők között, félinformációk váltak teljessé, több álláspontot, nézőpontot, múltbéli eseményt, fontos jogszabályi és gyakorlati elemet megismertek a résztvevők.