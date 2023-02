Mudriczki József, Parád polgármestere portálunk érdeklődésére elmondta, hogy keményen fagyos reggelre ébredtek, de a Mátrában ez természetes. A lakosság nagy része felkészült a hideg téli napokra, s elegendő tűzifát, szenet tartalékolt be. A rezsiárak emelkedése miatt nagyon sokan tértek át a gázfűtésről a tűzifára. Az önkormányzat - ahol erre lehetőség van - saját intézményeit is ezzel fűti, és felhalmozott annyi tartalékot, hogy bármikor segíthessen azokon, akik nem rendelkeznek elég tüzelővel. A településen működik egy jól szervezett monitoringrendszer is a fagyos téli napokra. A tanyagondnoki szolgálat és az idősek napközi otthonának munkatársai állandó kapcsolatot tartanak a nehezebb helyzetben élőkkel, és jelzik, ha bármilyen segítségre van szükségük.