Kihirdették a keresztféléves felsőoktatási képzések felvételi ponthatárait. A felvi.hu adatai szerint országos szinten összesen 4870-en nyújtották be jelentkezésüket valamely szakra november 15-ig.

Az Eszterházy Károly Egyetem valamely képzését 72 felvételiző jelölte meg, összesen 90 jelentkezés érkezett tőlük., hatvanan első helyen az egri intézményt célozták meg. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzéseire 456-an jelölték meg a keresztféléves eljárásban, közülük a Károly Róbert Campus valamely szakjára 21-en szerettek volna bejutni, 11-en első helyen Gyöngyösre jelentkeztek. Egerben és Gyöngyösön is mesterképzéseket hirdettek meg az intézmények.

Az EKKE-re végül 49 jelentkezőnek sikerült bekerülnie, 44-en állami ösztöndíjas formában kezdhetik meg tanulmányaikat. A gyöngyösi karra csupán hárman jutottak be, mindannyian állami támogatású képzésre. A legnépszerűbb szak Egerben a neveléstudomány volt, erre tízen szerettek volna bekerülni, négyen jelentkeztek első helyen, végül csak hárman kezdik majd meg tanulmányaikat az EKKE-n. A kulturális örökség tanulmányok című szak nyolc jelentkezője közül mindenkit fölvettek, ahogyan a közgazdásztanári szak hét jelentkezője is mind bejutott. Gyöngyösön a vállalkozásfejlesztés, a vezetés-szervezés és a vidékfejlesztési agrármérnök szakok is hat-hat jelentkezőt vonzottak, de csak utóbbira kerültek be hárman.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a tavalyi évhez képest több volt a jelentkezés és kettővel több hallgatót vettek föl, a 2021-es év számaitól azonban elmaradás volt. Rosszabb év volt ebben a tekintetben 2020, míg 2019-ben csupán néggyel több jelentkező közül huszonnéggyel több hallgatót tudtak fölvenni. A Károly Róbert Campus szakjaira 2019-2021-között rendszerint 44-45 jelentkezés érkezett, a felvettek számában 2021 jelentette a csúcsot, akkor 32 hallgatóval gyarapodott az intézmény, ennyit a megelőző két évben összesen nem tudtak felvenni. 2022-ben csupán 14 jelentkezés érkezett, de még akkor is négyen kezdhették meg keresztféléves tanulmányaikat Gyöngyösön.

Az általános felvételi időszakban február 15-ig jelentkezhetnek a továbbtanulni vágyók az egyetemekre, főiskolákra.