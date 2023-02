Megkeresésünkre az Andeztit Bau Kft. az alábbiakat válaszolta:

- Amikor egy bánya megkapja az SZTFH-tól ( Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) a robbantási engedélyt, akkor az pontosan szabályozza, hogy mikor, milyen módon és kiket kell értesíteni a robbantási tevékenységről.

Először is az engedély jogerőssé válását követően a robbantást végző cég írásban és szóban is tájékoztatja a település önkormányzatát (ez jelen esetben Recsk) a várható tevékenységről. A hirdetményt a település több pontján, az önkormányzat irodájában kihelyezve, illetve online formában is megosztottuk.

Ezt követően a jogszabály szerint már csak az SZTFH-t kell értesítenünk minimum 72 órával a tervezett robbantás előtt, ami ezúttal meg is történt. Természetesen Recsk település polgármesterének is értesítettük a hét folyamán ettől függetlenül.

A konkrét robbantásról: pénteken két robbantás történt 14 óra után egymástól néhány perc különbséggel. Az előírt hangjelzéseket jól hallhatóan leadták. A szigorú előírásokhoz képest is szándékosan gyengítettük a robbantás várható zaj és egyéb hatásait ( kis méretű robbantási lyukak, osztott töltetek robbantása két részletben) valamint az egész robbantásra előkészített felületet letakartuk vastag geotextíliával.

A lakosság és a magunk megnyugtatása végett független, auditált céggel szeizmikus méréseket végeztettünk öt ponton. A leginkább érintett Hunyadi utcán, egy helyen a Kanázsvár lábánál, s egy helyen a bánya területén.

Ezeket a jegyzőkönyveket - amint elkészültek - természetesen a nyilvánossággal is megosztjuk, de azt már most is ki tudjuk jelenteni, hogy a mért szeizmikus rezgések meg sem közelítették a jogszabályban előírt határértékeket.

A Hunyadi utcai mérési eredmények megegyeznek egy, a ház előtt az utcában közlekedő teherautó által keltett rezgésekkel.

A hanghatások is minimálisak voltak a lehetőségekhez képest. A Recsk felett néhány napja gyakorlatozó vadászgépek által keltett zajhoz képest annak a töredéke.

Ettől függetlenül mi is levontuk a mai nap tanulságait, és a következő robbantás előtt megteszünk mindent annak érdekében, hogy a helyi embereket hatékonyabban lássuk el információval a várható eseményekről - fogalmazott Nagy István, a cég ügyvezetője.