A villamos berendezésekről Rudolf Mihály elmondta, szükség volt a hálózat modernizálására, várhatóan több fény is lesz majd az épületben, amelyet meg is érdemel a bazilika. Fénytechnikus mérnök tervezte a világítást, de kipróbálni azonban még nem volt lehetőségük, hiszen az áramszolgáltatónál egy éve nem tudták elérni, hogy új mérőórát szereljen föl.

Forrás: magyarepitok.hu

Rudolf Mihály szerint a freskók restaurálása nehezebb feladat lesz, mint az első ütem esetében volt. Míg ugyanis ott hetven éves festményeket kellett letisztítani és megújítani, ebben a térben 180 éves freskók találhatók, amelyeket lassabb műveletsorral lehet felújítani. A régi festéket újra biztosítani kell a kupolaszerkezethez. A díszítőfestéssel már könnyebben haladhatnak a szakemberek. Megtörténik majd a műmárványozás is az oszlopokon és a falpilléreken. A belső terek falfestéséhez 12 Celsius fokos hőmérséklet szükséges, míg a homlokzati festéshez 7 Celsius fokos felületek kellenek. A külső állványozással nem haladtak abban az ütemben, hogy a festést a tél előtt elvégezzék, ezért márciustól májusig tarthat a munka. Felállványozták egyébként a két tornyot is, az északi oldalon egy lift is készült, amelynek segítségével sokkal könnyebb az anyagok mozgatása. A belső munkák még lassabban haladtak.