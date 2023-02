Aki sertésvisításra ébredt fel szombaton Egerszalókon, az reggel héttől már azt is megnézhette, hogyan perzselték, majd darabolták fel a Boros-toros napra levágott jószágot. A faluház udvarára kilátogató frissen kelők azért is jól jártak, mert azon mód sült vért reggelizhettek, ami előtt természetesen, ahogy egy igazi falusi disznóvágásban dukál, egy Isten hozott-pálinkát is felhajthattak.

Közben a piactérre megérkeztek a kistermelők, a kézművesek – teli gyomorral mindjárt jobban esett szemrevételezni a portékáikat. Akár vásárolni is lehetett, de nem volt egyszerű kinézni a legkívánatosabbat a megszámlálhatatlan termékből. Volt itt házi sajt, joghurt, lekvár, szörp, pálinka, kézműves paleo édesség, horgolt kézműves ajándékok, bögrék, molnárkalács, chili szósz, aszalt édességek.