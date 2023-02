– A szennyezést a Mátrai Erőmű ipari parkjában működő Viresol Kft. okozta. Beszéltem arról is, hogy Eger közgyűlése a saját háza táján is söprögethetne, mert az Eger-patakot hosszú évek óta szennyvízcsatornaként használó borászatok ügyében semmilyen előrelépés nem történt, illetve a Kertész út több mint száz fájának a kivágása vegetációs időszakban történt egy önkormányzati projekt részeként. Végezetül arról is szót ejtettem, hogy foglyai vagyunk egy olyan gazdasági rendszernek, ahol a mindennapjainkban nem egy esetben olyan dolgokat vagyunk kénytelenek megtenni, amelyekről tudjuk, hogy ökológia szempontból minimum problémásak. Ebben a világban a gazdasági szempontok rendszeresen írják felül a társadalom, vagy éppen a természet szempontjait, aminek megrázó bizonyítéka a pontosan 23 éve a Tiszát ért borzalmas következményekkel járó cianidszennyezés – emelte ki Komlósi Csaba. Azt is hozzátette, hogy a mára már meghaladott elveken alapuló vízügyi gazdálkodás felelőssége sem elhanyagolható az ügyben.

– Az egri hódgátakkal kapcsolatban már írtam arról, hogy alapvetően rosszul bánunk felszíni vizeinkkel. Aszályos, száraz időszakokban hajlamosak vagyunk szinte az utolsó cseppig kiszipolyozni folyóinkat, patakjainkat, mint az a Tarnával is történt, amikor pedig hirtelen sok a csapadék, akkor igyekszünk mielőbb megszabadulni a víztől, ahogy az a mostani esősebb időjárás után is zajlik. Olyan vízgazdálkodási szemléletre lenne szükség, ami a természetes vízmegtartásra, a vízvisszatartásra helyezi a hangsúlyt! Számomra nem kétséges, hogy ebben az ügyben a Tarnával, a Tarna élővilágával és azokkal vagyok, akik számára a természetvédelme nem csupán egy politikai termék, hanem a mindennapjaik, az életük része – zárta sorait Komlósi Csaba.

Bóday Pál kisvártatva reagált is a fentiekre

Kifejtette, hogy mélységesen egyetért minden gondolattal.

– Válaszodban lényegében összefoglaltad mindazokat a társadalmi, kormányzati, hatósági és mentális, gondolkodásbeli anomáliákat, amik a Tarna vizének ellopáshoz, az Eger-patak rendszeres szennyezéséhez, vagy éppen a botrányos, Bene patakon történt gátlástalan ökológiai agresszióhoz vezettek és vezetnek.

Bár a mi alapítványunk alapvetően állatok mentésével, gyógykezelésével foglalkozik, mi sem nézhettük tétlenül a kápolnai árvaházunk közvetlen közelében tapaszt gátlástalan ökológiai agressziót. Ezt csak azért említettem, hogy tudd: erőnkhöz mérten bármikor partnerek vagyunk a térség más, esetleg éppen általad észlelt természetkárosító, állatokat veszélyeztető környezetpusztítása elleni küzdelemben.

Hozzátette, azt tapasztalta, hogy az emberek igenis képesek és hajlandóak tenni szeretett patakjukért, erdőjükért, vagy éppen a nehéz sorsú állatokért, így van értelme politikai hovatartozástól, világnézettől független zöld közösségeket létrehozni, amelynek tagjai, ha kell, nem félnek kiállni a minket körülvevő, még megmaradt flóráért és faunáért. Szerinte erre lenne szükség a vármegyében is, ők pedig készíteni fognak egy kézikönyvet a Tarna élővilágáról a forrástól a torkolatig, valamint kezdeményezik a rendkívül törékeny vizes élőhely valamilyen fokú védelmét és a vízkivétel tiltását.