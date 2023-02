A gyérítésben résztvevők ezért eredményesebbek lehetnek, amit az elejtett egyedek száma is igazol. Míg decemberben és januárban mindössze 53 kárókatonát sikerült lelőni, addig csak az elmúlt héten 99-et. A jelen állományszabályozási idényben eddig 162 kárókatonát sikerült elejtenie a vadászó halőröknek és a hivatásos vadászoknak. Az időjárás-előrejelzés szerint a hideg továbbra is velük marad, ami kedvez a halak védelmének. Ezzel együtt azonban már az is látszik, hogy valószínűleg nem tudják elérni a tavalyi közel 350-es kilőtt egyedszámot.