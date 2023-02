Régi szolgálati lakást újítanak fel a községben, amit közösségi célra használnak majd – mondta el Szopkó Tamás polgármester. Két éve már kicserélték a nyílászárókat, az épület külső szigetelést kapott. Most négy helyiséget alakítanak ki, a Magyar Falu Programnak köszönhetően a tetőszerkezetet újítják fel. Parkolót is létesítenek, már elkészült egy filagória is.