Az eseményen részt vett Lestyán Balázs alpolgármester is.

– A klubban mindig jó a hangulat, ezért öröm számomra, ha itt lehetek. Kérem önöket, becsüljék meg egymást, minden percet szeretetben töltsenek ebben a közösségben – emelte ki köszöntőjében.

A Naplemente tagjai már január első heteiben megtartottak szokásos évkezdő gyűlésüket, melynek keretében egyeztették az idei terveiket. Immár elkezdték a farsangi program előkészületeit, s az is kiderült, hogy idén is szerveznek közös nőnapi ünneplést. Ezeken túl 2023-ban is sok kirándulást terveznek. Gömzsik Ferencné, a nyugdíjasklub elnöke elmondta, hogy a régi hagyományokat is szeretnék visszahozni a klub életébe.

– Tervezünk egy sakkversenyt, áprilisban pedig szavalóversenyt. A szokásos programjaink mellett egy kistérségi találkozót is szeretnénk megvalósítani – sorolta.

A Naplemente egyébként 1987-ben alakult, s azóta töretlen lelkesedéssel élik mindennapjaikat.