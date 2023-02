A múlt hét csütörtöki közgyűlésen Mirkóczki Ádám polgármester előterjesztette, hogy megoldást keres a bezárt Katona-téri parkolóház ügyére, azaz megpróbál megállapodni a tulajdonossal. Mint ahogy arról már beszámoltunk, a parkolóházat az Evat zárta be január elején, ugyanis nem kívánták tovább szerződés nélkül üzemeltetni úgy, hogy az önkormányzat jó ideje nem fizeti ki a cég parkolóházra vonatkozó költségeit.

Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) frakcióvezető örült a közgyűlésen a kezdeményezésnek de hozzátette, eddig is minden joga megvolt a polgármesternek, hogy tárgyaljon a tulajdonossal, szerinte kellett volna is. Most egy videóban is hangsúlyozta ezt, illetve beszélt arról is, hogy halvány remény, de legalább ez is több mint semmi parkolóház ügyben.

– Két hónap kellett a polgármesternek, hogy előterjesztéssel, valamilyen megoldási javaslattal előálljon. Ez egy kicsi reménnyel tölt el. A polgármester azt javasolta, hogy az Evat ne vegyen részt az üzemeltetésben, mi ezt megszavaztuk, hiszen minden fajta megoldási javaslatot támogatunk. Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy újranyisson – mondja a videóban. Egyébként a közgyűlési ülésen többen is arról érdeklődtek, hogy az önkormányzat hogyan fogja üzemeltetni a parkolóházat, hiszen erre nincsenek emberei. Mirkóczki Ádám azt mondta, ha kell, akkor átveszik az Evattól a parkolóház üzemeltetéséért felelős szakembert az önkormányzathoz.